ExpressVPN: con la nuova offerta hai 3 mesi gratis

ExpressVPN offre una combinazione di alta velocità, larghezza di banda illimitata e un supporto clienti disponibile 24/7, il tutto a prezzi competitivi. Con l'attuale offerta speciale di 12 mesi + 3 mesi gratis, un'opzione di IP dedicato e una garanzia di rimborso entro 30 giorni, ExpressVPN si posiziona come una delle migliori scelte nel mercato delle VPN.

Piani e tariffe di ExpressVPN

ExpressVPN offre tre principali piani di abbonamento, con prezzi differenti a seconda della durata del contratto. Inoltre, al momento c'è un'offerta speciale che potrebbe interessarti:

Piano di 1 mese: $12,95 al mese

$12,95 al mese Piano di 6 mesi: $9,99 al mese

$9,99 al mese Piano di 12 mesi: $6,67 al mese (Sconto del 49%) + 3 mesi GRATIS

Questa offerta speciale sui 12 mesi ti consente di pagare solo $6,67 al mese, grazie a uno sconto del 49%, e di ricevere 3 mesi aggiuntivi gratuiti, portando il totale a 15 mesi di protezione con ExpressVPN.

Offerta speciale

L’offerta speciale attuale è particolarmente vantaggiosa per chi sceglie il piano di 12 mesi, poiché include 3 mesi aggiuntivi gratuiti. Questo significa che, sottoscrivendo un abbonamento annuale, riceverai un totale di 15 mesi di servizio al prezzo di 12, con un notevole risparmio rispetto al pagamento mensile.

Periodo di rimborso

Un altro grande vantaggio di ExpressVPN è la loro garanzia di rimborso entro 30 giorni su tutti i piani. Questo ti permette di provare il servizio senza rischi per un mese intero. Se non sei soddisfatto, puoi richiedere un rimborso completo senza domande. Ricorda che gli abbonamenti acquistati tramite determinati metodi di pagamento, come carta di credito, PayPal o acquisti in-app su Apple e Google Play, si rinnoveranno automaticamente. Tuttavia, puoi disattivare facilmente il rinnovo automatico per evitare addebiti futuri. Per conoscere l'offerta completa di Express VPN clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.