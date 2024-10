ExpressVPN: 49% di sconto sul piano annuale e 3 mesi extra gratis

Con ExpressVPN hai la sicurezza di scegliere una delle VPN migliori sul mercato, specie se si tratta di utilizzarla in Italia vista la presenza di tre differenti zone server soltanto nel nostro paese: una per il Nord Italia, una per il centro e la terza per il Sud.

Oggi ti segnaliamo che è ancora disponibile l'offerta sul piano annuale che ti permette di risparmiare il 49% e ricevere anche 3 mesi che si aggiungeranno gratis al tuo abbonamento.

Perché dovresti scegliere ExpressVPN

ExpressVPN ti assicura una connessione ultraveloce e la possibilità di navigare, giocare e fare streaming senza limiti di banda. Merito anche della vasta rete di server distribuita in 105 paesi, con cui puoi accedere facilmente a contenuti di tutto il mondo.

Sicurezza che viene garantita dalla crittografia AES-256, lo standard utilizzato dai principali esperti del settore per proteggere i tuoi dati in modo impeccabile.

Il servizio funziona con tutti i tuoi dispositivi, inclusi smartphone, tablet, computer e router, e puoi connettere fino a 8 dispositivi contemporaneamente con un unico abbonamento. La tecnologia TrustedServer fa sì che nessun dato venga mai memorizzato su hard disk, rendendo la tua connessione sempre sicuro.

Per qualsiasi problema potrai contare anche su un team di supporto in italiano disponibile 24/7 tramite live chat per assisterti.

Non perdere dunque l'occasione di abbonarti ad una delle migliori VPN sul mercato con un'offerta da capogiro: ottieni ExpressVPN con il 49% di sconto e 3 mesi da aggiungere al tuo piano annuale.

