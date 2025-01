Excel ottiene la modalità scura anche per le celle del foglio

Buone notizie per chi utilizza spesso Excel e desidera lavorare sui propri fogli utilizzando la modalità scura. Il processore di fogli di calcolo di Microsoft ha finalmente adottato una dark mode adeguata che si estende su tutta la finestra, trasformando nel lato scuro non solo la barra multifunzione, ma anche tutte le celle del foglio. Secondo l'azienda, questa modifica è stata una funzionalità molto richiesta sul portale di feedback e finalmente la sta rendendo disponibile agli utenti.

Nel post dell'annuncio, Microsoft ha affermato che la nuova modalità scura in Excel offre diversi vantaggi. Oltre a ridurre l'affaticamento degli occhi in condizioni di scarsa illuminazione, offre anche di una migliore efficienza energetica sui dispositivi con display OLED. Gli utenti possono anche godere di una migliore accessibilità e di un aspetto visivamente accattivante e coerente dei documenti. Se si preferisce comunque utilizzare fogli bianchi, Microsoft consente anche di tenerli allo stato attuale. Gli utenti possono comunque alternare tra le modalità nella scheda Visualizza premendo il pulsante "Cambia modalità" sulla barra multifunzione.

Excel: come abilitare la dark mode

Per sfruttare la nuova modalità scura di Excel, la prima cosa da fare è aprire un nuovo foglio di lavoro o uno esistente. Per assicurarsi di utilizzare un tema di Office supportato, basta selezionare File, poi Account e, infine, Tema di Office. Da qui si può verificare che sia selezionato Nero o Usa impostazione di sistema. In quest’ultimo caso, per usare la dark mode è necessario che anche il tema di Windows sia impostato su scuro. Fatto ciò, basta quindi selezionare Visualizza e poi Cambia modalità. Lo stesso processo può essere effettuato anche per tornare alla modalità chiara.

Al momento, la modalità scura aggiornata è in fase di distribuzione per gli Insider di Microsoft 365 nel canale Beta, v.2502, build 18508.2000 o successive. Excel non è l'unica app con una modalità scura che interessa ogni parte dell'interfaccia utente. Qualche tempo fa, Word ha ricevuto lo stesso trattamento, consentendo di lavorare con documenti con sfondi scuri quando è in modalità scura. Anche in questo caso, l’app torna automaticamente alla modalità chiara quando cambia il tema o quando si stampa il documento.