Excel: Microsoft rimuove tre funzioni perché inutilizzate

Da quando Excel ha debuttato sono ormai passati anni e anni e da allora Microsoft ha provveduto costantemente a rinnovare il suo celebre software per i fogli di calcolo parte integrante della suite Office (nella sua versione più aggiornata è fruibile mediante l’abbonamento a Microsoft 365, acquistabile pure tramite Amazon in versione Personal e Family), aggiungendo nuove e utili feature, ma pure eliminandone alcune, come sta per accadere.

Excel: rimossi Money, i tipi di dati Wolfram e le offerte per i partner

Microsoft, infatti, ha comunicato che prossimamente saranno rimosse tre funzioni da Excel che ormai non vengo più usate. La data per la dipartita è fissata per giugno 2023.

Andando più in dettaglio, la prima funzione ad essere eliminata è quella denominata Money. È stata annunciata a marzo 2020, è disponibile esclusivamente negli Stati Uniti dal mese di giugno ed è stata per semplificare la gestione delle finanze personali. Al riguardo, Microsoft ritiene che ci siano altre aree in cui Excel può fare la differenza e su quelle intende concentrarsi in futuro.

Saranno rimossi pure i tipi di dati Wolfram, integrati negli anni addietro grazie a una partnership ad hoc per creare modelli premium usando l’ampia gamma di conoscenze preesistenti di Wolfram, appunto. L’azienda di Redmond preferisce quindi non rinnovare la partnership e concentrarsi su altre innovazioni, ad esempio l’uso dei tipi di dati per connettersi ai dati personali e i modi in cui gli sviluppatori possono organizzare le informazioni connesse al proprio servizio.

Infine, saranno eliminate pure le offerte per i partner. La software house si impegna a offrire ai propri abbonati un valore coerente ed è alla ricerca di nuovi modi per fare ciò, ritenendo che possano esserci altre idee e che sia il caso di concentrarsi su quelle per il futuro.