Excel: Microsoft blocca i componenti aggiuntivi XLL dannosi

Nelle scorse ore, Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Microsoft 365 che va ad introdurre una piccola ma decisamente importante novità per Excel: il blocco dei componenti aggiuntivi XXL che vengono scaricati da Internet e che potrebbero essere potenzialmente dannosi.

Excel: stop agli add-in pericolosi

I file XLL sono DLL specifiche per Excel, scritte in C o C++, che aggiungono funzionalità all’applicazione. I criminali informatici sono soliti sfruttarli a loro favore per la distribuzione dei malware, di conseguenza il colosso di Redmond ha deciso di bloccare in automatico quelli che vengono scaricati dal Web e che potrebbero provenire da fonti non attendibili.

Da tenere presente che I file XLL sono spesso adoprati durante le campagne di phishing per convincere gli utenti ad aprire un presunto documento rilevante in allegato o condiviso su un sito esterno.

La nuova funzionalità sarà disponibile per tutti gli abbonati a Microsoft 365 entro fine mese. Nel mentre e comunque a scopo preventivo anche successivamente è bene affidarsi all’impiego di un buon software antivirus per preservare l’integrità del proprio computer e dei dati presenti su di esso, come nel caso di Norton 360 Premium che tra l’altro molto spesso viene anche proposto in forte sconto.

Da notare che qualcosa di analogo viene già fatto da tempo con le macro VBA, spesso sfruttate per la messa a segno di campagne malware. L’azienda di Redmond, infatti, mostra un avviso di sicurezza apposito quando si cerca di aprire contenuti considerati inattendibili.

D’ora in avanti, dunque, anche su Excel, quando si apre un foglio di lavoro ricevuto via email, verrà mostrato un avviso di sicurezza, il quale era visibile anche in precedenza, ma questa volta non sarà possibile attivare gli add-in.

