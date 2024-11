Evita le truffe del Black Friday: proteggi i tuoi dati con le offerte Surfshark VPN

I giorni del Black Friday (che con il passare degli anni aumentano di numero e di negozi coinvolti) sono particolarmente vivaci e frenetici. Le offerte si susseguono e in tanti rincorrono il prezzo più basso. In questi momenti, l’attenzione è sulla convenienza e si rischia di trascurare la sicurezza. Un motivo in più per mettersi al riparo da tutti i potenziali rischi adottando la protezione offerta da Surfshark VPN. Una delle migliori VPN in circolazione con sconti fino all’87%.

Perché scegliere una VPN e perché proprio Surfshark VPN

Durante la navigazione online nei giorni del Black Friday non è raro imbattersi in siti e-commerce falsi, subire il tracciamento dell’indirizzo IP e dei dati, andare incontro a frodi e furto dei dati delle carte di credito, così come scaricare software o app pericolose, aprire email fraudolente ed essere esposti a tantissimi rischi in ogni fase di acquisto. L’attenzione deve essere sempre elevata, ma non si riesce in ogni circostanza a essere impeccabili. A questo serve una rete VPN.

Surfshark VPN protegge tutti i dispositivi, senza alcuna limitazione, offrendo diversi sistemi di sicurezza per una navigazione lontana da ogni possibile attività critica. In occasione del Black Friday 2024 Surfshark VPN ha previsto diversi sconti molto interessanti sia sui piani annuali che biennali. Gli sconti per i piani annuali sono:

Surfshark Starter – 2,99€ al mese (risparmio dell’81%) con 4 mesi EXTRA

– 2,99€ al mese (risparmio dell’81%) con 4 mesi EXTRA Surfshark One – 3,99€ (risparmio dell’81%) con 4 mesi EXTRA

– 3,99€ (risparmio dell’81%) con 4 mesi EXTRA Surfshark One+ - 5,99€ (risparmio del 71%) con 4 mesi EXTRA

Se si sceglie l’abbonamento biennale cresce anche il risparmio:

Surfshark Starter – 1,99€ al mese (risparmio dell’87%) con 4 mesi EXTRA

– 1,99€ al mese (risparmio dell’87%) con 4 mesi EXTRA Surfshark One – 2,49€ (risparmio dell’86%) con 4 mesi EXTRA

– 2,49€ (risparmio dell’86%) con 4 mesi EXTRA Surfshark One+ - 3,99€ (risparmio dell’81%) con 4 mesi EXTRA

Acquistando un piano Surfshark VPN si avrà la certezza di navigare sempre, a partire da questo Black Friday, in totale sicurezza, dimenticando le preoccupazioni per ogni possibile attacco. Non sprecare questa opportunità: approfitta subito degli sconti fino all’87%!

