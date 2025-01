Evita i rincari con l’offerta per avere Luce e Gas a prezzo bloccato per un anno

Far quadrare i conti è per molti aspetti un’impresa, specialmente quando i costi fissi subiscono pesanti rincari e possono vanificare in poco tempo tutti gli sforzi fatti per risparmiare. È quello che le previsioni indicano che avverrà nel corso del 2025 con il prezzo della materia prima energetica che andrà incontro a forti rincari. La conseguenza sarà inevitabilmente quella di ricevere bollette più alte con la difficoltà per molte famiglie di reggere il contraccolpo. Tra le soluzioni disponibili cui fare riferimento c’è la scelta di un fornitore energetico con la tariffa fissa.

Cosa prevede l’offerta Octopus Fissa 12M

Octopus ha ancora per pochissimo tempo attiva l’offerta che consente di bloccare il prezzo della materia energia (sia luce che gas) e i costi di commercializzazione per 12 mesi. Nel dettaglio il costo della materia energia resterà invariato a 0,1342 €/kWh e di 108€ per i costi di commercializzazione dell’energia elettrica e a 0,52 €/Smc e 108€ per la commercializzazione del gas.

In questo modo l’accensione dell’impianto di riscaldamento durante l’inverno e quello di condizionamento durante l’estate (più tutti i normali consumi quotidiani) non determineranno un aumento considerevole delle bollette. Un fenomeno che negli ultimi anni si è già verificato più volte e contro il quale conviene correre ai ripari rapidamente.

In casa non si può fare a meno né dell’energia elettrica né del gas, in quanto alimentano dispositivi e servizi necessari per la vita di tutti i giorni. Ricorrere a un’offerta con tariffa fissa è una soluzione immediata con la quale tamponare un’emergenza. Alla fine dei dodici mesi a tariffa fissa Octopus dà la possibilità di scegliere nuovamente la tariffa, Fissa o Flex, più conveniente per ciascuno continuando così a risparmiare senza vincoli o penali.

L’offerta Octopus Fissa 12M è rivolta alle sole utenze domestiche e per l’energia elettrica prevede l’utilizzo al 100% di fonti rinnovabili.

