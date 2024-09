Europol smantella la piattaforma di messaggistica criptata "Ghost"

Europol e le forze dell'ordine di nove paesi hanno smantellato con successo una piattaforma di comunicazioni crittografate chiamata "Ghost", utilizzata soprattutto dalla criminalità organizzata. Ghost presentava funzionalità avanzate di sicurezza e anonimizzazione. Consente ad esempio l'acquisto di abbonamenti con criptovaluta, con tre livelli di crittografia. Vi è poi un sistema di autodistruzione dei messaggi che eliminava le prove dai dispositivi del mittente e del destinatario. Migliaia di persone in tutto il mondo hanno utilizzato la piattaforma Ghost per scambiare circa 1.000 messaggi al giorno. Gli abbonamenti costavano 2.350 dollari per sei mesi e includevano uno smartphone modificato e servizi di supporto tecnico. L'indagine sulla piattaforma, guidata dall'Operational Taskforce (OTF) dell'Europol, è iniziata a marzo 2022, coinvolgendo agenti provenienti da Stati Uniti, Canada, Francia, Italia, Irlanda, Australia, Svezia e Paesi Bassi.

Ciò ha portato alla scoperta di server Ghost in Francia e Islanda, dei proprietari della piattaforma in Australia e beni collegati alla piattaforma negli USA. L'esame delle prove ha permesso alle autorità di organizzare raid coordinati in diversi paesi. Ciò ha portato a un totale di 51 arresti: 38 in Australia, 11 in Irlanda, uno in Canada e uno in Italia. I principali operatori devono affrontare cinque accuse e potenziali sanzioni, per un totale di 26 anni di reclusione. Come dichiarato dal direttore esecutivo di Europol, Catherine De Bolle: "Oggi abbiamo chiarito che non importa quanto nascoste credano di essere le reti criminali, non possono eludere il nostro sforzo collettivo. Le forze dell'ordine di 9 paesi, insieme a Europol, hanno smantellato uno strumento che era un'ancora di salvezza per la criminalità organizzata seria".

Europol: smantellamento di Ghost grazie all’aiuto di tecnici specializzati

Oltre agli arresti, le autorità hanno smantellato un laboratorio di droga e sequestrato armi, sostanze illegali e oltre 1 milione di euro in contanti. Europol ha commentato che, a causa della complessità delle indagini, ha dovuto schierare esperti informatici in Islanda, Irlanda e Australia che hanno svolto compiti tecnici altamente specializzati. L'autorità sottolinea inoltre che azioni come lo smantellamento di Ghost e, in precedenza, di Sky ECC, EncroChat ed Exlu, determinano frammentazioni nel panorama delle comunicazioni crittografate. Ciò rende le indagini e il tracciamento dei crimini più difficili. Come spiegato da spiegato da Europol in un comunicato stampa: "Gli attori criminali, in risposta, si stanno ora rivolgendo a una varietà di strumenti di comunicazione meno consolidati o personalizzati che offrono vari gradi di sicurezza e anonimato. Questa strategia aiuta questi attori a evitare di esporre tutte le loro operazioni e reti criminali su un'unica piattaforma, mitigando così il rischio di intercettazione".

Europol ha recentemente chiesto un approccio equilibrato alla crittografia, sostenendo misure che garantiscano la privacy senza compromettere l'accesso legale ai dati nelle indagini penali. L'agenzia ha colto questa opportunità per ricordare alle aziende private la loro responsabilità di fornire l'accesso legale ai dati quando richiesto dalle indagini penali.