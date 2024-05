Europei 2024: la truffa dei biglietti fake generati con l'AI

Con l'avvicinarsi degli Europei di calcio 2024, che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, cresce l'entusiasmo dei tifosi, ma aumentano anche le minacce informatiche. Gli esperti di Check Point Software avvertono di un incremento delle truffe online, alimentate dall'uso di intelligenza artificiale, in particolare dei deepfake, per ingannare gli acquirenti di biglietti.

I criminali informatici stanno sfruttando la tecnologia dei deepfake per creare video e immagini manipolati con un realismo sorprendente. Questi contenuti falsi possono imitare figure ufficiali, come organizzatori dell'evento o venditori di biglietti, per convincere le vittime a rivelare informazioni personali o dati bancari.

Come proteggersi dalle truffe online

Per evitare di cadere vittima di queste truffe, è fondamentale seguire alcuni suggerimenti:

Acquistare i biglietti solo da fonti ufficiali: evitate di acquistare biglietti da siti web non autorizzati o da persone sconosciute che li offrono in vendita. Verificare l'autenticità dei siti web: prima di inserire dati personali, assicuratevi che il sito sia ufficiale e legittimo. Diffidare di offerte troppo convenienti: se un biglietto è in vendita a un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello ufficiale, è probabile che si tratti di una truffa. Non cliccare su link sospetti: evitate di cliccare su link o aprire allegati contenuti in email o messaggi non richiesti. Utilizzare software di sicurezza aggiornati: mantenete i vostri dispositivi aggiornati con le ultime patch di sicurezza e usate software antivirus e anti-malware affidabili.

Oltre ai deepfake, gli esperti di Check Point Software segnalano altre minacce informatiche che potrebbero emergere durante gli Europei di calcio. Tra queste, gli attacchi di phishing, che utilizzano email o siti web falsi per sottrarre informazioni personali o bancarie; malware, che possono infettare i dispositivi per rubare dati; e gli attacchi DDoS, che mirano a sovraccaricare i siti web, rendendoli inaccessibili.

Anche le organizzazioni coinvolte negli Europei di calcio, come le federazioni calcistiche, i venditori di biglietti e le strutture ricettive, devono intensificare le loro misure di sicurezza informatica per difendersi da queste minacce. Rafforzare le difese digitali è essenziale per proteggere non solo i tifosi, ma anche l'integrità dell'evento stesso.