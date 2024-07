Euro 2024 e Olimpiadi in streaming con il Pass Sport di NOW con un mini prezzo

Il Pass Sport di NOW è la soluzione giusta per tutti gli appassionati di sport alla ricerca di un modo per seguire tutti i principali eventi sportivi di quest'estate. Con NOW, infatti, è possibile seguire la fase finale di Euro 2024 oltre alle Olimpiadi, grazie ai canali Eurosport disponibili tramite la piattaforma di streaming.

Ci sono anche le gare di Formula 1 e della Moto GP oltre al torneo di Wimbledon e, da fine agosto, il calcio italiano, con 3 partite di Serie A per turno, la Serie B e la Serie C, oltre che il calcio internazionale, con la Champions e le altre coppe europee.

NOW Sport è disponibile con un costo di 24,99 euro al mese senza vincoli oppure al costo di 14,99 euro al mese per 12 mesi. C'è anche l'Opzione Premium per sfruttare due visioni in contemporanea al costo di 5 euro al mese. Il Pass è attivabile direttamente tramite il sito NOW e consente l'accesso immediato ai contenuti inclusi nell'offerta.

NOW Sport con Olimpiadi e Euro 2024: ecco le offerte

Il Pass Sport di NOW ora costa:

14,99 euro al mese per 12 mesi

24,99 euro al mese senza vincoli di permanenza

I nuovi utenti possono scegliere il piano preferito tra queste due opzioni e possono poi aggiungere l'Opzione Premium dal costo di 5 euro al mese per avere la doppia visione in contemporanea. L'offerta può essere arricchita con i Pass Entertainment e Cinema, disponibili a partire da 6,99 euro al mese, che consentono l'accesso ai contenuti di intrattenimento di Sky (show, serie TV, documentari etc.) oltre che ai contenuti di Sky Cinema.

Per scegliere la versione da attivare di NOW basta seguire il link qui di sotto. Una volta attivato il Pass scelto (o i Pass) sarà possibile accedere subito ai contenuti inclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.