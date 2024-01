Etsy lancia la "Gift Mode" basata sull'intelligenza artificiale

Etsy ha appena rilasciato la “Gift Mode” (Modalità regalo), una funzionalità basata sull'intelligenza artificiale progettata per offrire agli utenti idee regalo personalizzate in base a preferenze specifiche. Tale modalità è essenzialmente un quiz online. Le domande riguardano ad esempio il destinatario del regalo (fratello, genitore, figlio), gli interessi di quest’ultimo e l'occasione (compleanno, anniversario, guarigione). Al momento del lancio, la funzionalità offre 15 interessi tra cui scegliere, come ad esempio artigianato, moda, sport, videogiochi, animali domestici e altro ancora. L’AI di Etsy genererà quindi una serie di guide regalo ispirate alle scelte effettuate, estraendo opzioni dagli oltre 100 milioni di articoli elencati sulla piattaforma. Le guide ai regali sono incentrate su più di 200 personaggi diversi, come: “amante della musica” “gamer, “avventuriero”, ecc.

Etsy: introdotta la Gift Mode per alleviare lo stress da ricerca di regali

Etsy ha introdotto un'opzione “teaser gift” in cui è possibile inviare al destinatario un'anteprima dell'articolo via e-mail. Ciò è utile nel caso in cui il regalo non arrivi in ​​tempo per l'evento. Gli utenti possono anche includere una nota regalo e informazioni sulla tracciabilità. L’azienda spera che la Gift Mode allevierà lo stress derivante dalla scelta del regalo perfetto. Secondo l'ultimo sondaggio di Etsy, il 71% degli intervistati si è sentito infatti ansioso durante l'acquisto di regali nell'ultimo anno. La nuova funzionalità introdotta dall’azienda sfrutta una combinazione di machine learning, human curation e GPT-4 di OpenAI. L'intelligenza artificiale ha potenziato per anni le funzionalità di ricerca della piattaforma e l'azienda ha recentemente aumentato la propria attenzione nell'area, in particolare nell'intelligenza artificiale generativa.

Etsy ha lanciato altre offerte relative ai regali in passato, comprese liste nozze e di nascita. L'azienda afferma che continuerà a investire nello spazio dei regali e migliorerà le capacità di Gift Mode nel tempo. La piattaforma ha recentemente annunciato un nuovo programma opzionale, “Condividi e salva”, in cui i venditori condividono i link al loro negozio Etsy. Ad oggi l’azienda conta più di 90 milioni di clienti e oltre 6 milioni di venditori.