Ethereum e Cardano mostrano guadagni modesti, Borroe Finance vola

Mentre Ethereum (ETH) ha annunciato l'apertura dell'Academic Grants Round, Cardano (ADA) ha presentato il rivoluzionario aggiornamento di Plutus V3. Nel frattempo, Borroe Finance ($ROE) sta movimentando il mondo delle criptovalute grazie al suo approccio fuori dagli schemi al crowdfunding. Inoltre, l'eccellenza della prevendita di $ROE ha suscitato l'interesse degli investitori. Scopriamo di più su queste migliori criptovalute DeFi.

L'Ethereum Foundation apre l'Academic Grants Round

Il 6 febbraio 2024, l'Ethereum Foundation ha annunciato l'apertura dell'Academic Grants Round di Ethereum. Per coloro che sono interessati a far progredire Ethereum, l'Ethereum Foundation offre fino a 1 milione di dollari per la ricerca accademica.

Inoltre, Ethereum ha mostrato ottime prestazioni con una posizione rialzista. Infatti, Ethereum è salito del 12,43% nell'ultima settimana, diventando uno degli altcoin con le migliori prestazioni. Il 6 febbraio, ETH era scambiato intorno ai 2.250 $. Da allora, ETH ha rimbalzato dalla EMA a 100 giorni, provocando un aumento. Quindi, ETH si è trovato al di sopra della zona di supporto di 2.575 $.

Il 14 febbraio, ETH si aggirava intorno a 2.650 $, segnando un guadagno del 17,77% tra i due time frame. Nonostante ciò, ETH trova resistenza a 2.700 $. In ogni caso, l'azione dei prezzi di ETH mostra che ETH si trova in una tendenza al rialzo. Anche l'indicatore RSI di ETH è aumentato, indicando condizioni di mercato rialziste.

Gli esperti sostengono che se Ethereum supererà la resistenza di cui sopra, ETH si muoverà verso i 3.100 $. Nonostante ciò, gli investitori sono orientati verso $ROE per la prevendita storica.

Cardano presenta un aggiornamento rivoluzionario

In una mossa di sviluppo significativa, la Cardano Foundation ha rivelato il suo ultimo aggiornamento, Plutus V3, il 12 febbraio 2024. Grazie a questa mossa innovativa, Cardano segnerà una pietra miliare significativa nell'evoluzione delle dApp (applicazioni decentralizzate) e dell'interoperabilità della blockchain.

Osservando il grafico settimanale di Cardano, ADA ha registrato una notevole tendenza al rialzo. Inoltre, Cardano ha mostrato un modello a bandiera rialzista dopo un breakout al di sopra di 0,50 $. Da allora, ADA ha continuato a cavalcare la spinta al rialzo. Il 12 febbraio ADA era scambiata a circa 0,53 $. In seguito all'aggiornamento, ADA ha registrato ulteriori guadagni, raggiungendo 0,55 $ il 14 febbraio. Questo ha segnato un rialzo del 3,77% tra i due time frame.

Inoltre, il prezzo di Cardano è salito al di sopra delle principali MA. Inoltre, l'indicatore RSI di ADA è uscito dalla zona di ipervenduto e ha recuperato la zona neutrale. Ancora, il MACD di ADA ha mostrato un crossover rialzista che indica un'imminente prospettiva positiva. Se la pressione di acquisto di Cardano persiste, ADA riceverà un forte sostegno da parte degli investitori al rialzo.

Gli esperti prevedono che lo slancio di Cardano spingerà il prezzo di ADA verso 0,70 $, rendendola una migliore criptovaluta da acquistare. Nonostante ciò, la prevendita di $ROE ha scatenato la frenesia di molti investitori con profitti da urlo.

Le incredibili prestazioni di Borroe Finance in fase di prevendita conquistano gli investitori

Solo nella fase di prevendita, Borroe Finance ha smosso il mondo della DeFi grazie al suo approccio unico alla piattaforma di crowdfunding. Inoltre, Borroe Finance utilizza tecnologie all'avanguardia come AI, NFT e blockchain per affrontare le sfide della finanza tradizionale.

Borroe Finance consente un ecosistema P2P per business e operatori sul Web3 di generare rapidamente liquidità vendendo NFT sul mercato secondario. Inoltre, Borroe Finance sfrutta l'intelligenza artificiale per la valutazione del rischio e fornisce soluzioni di pagamento efficienti.

Come risultato, $ROE è emerso come uno dei lanci di token virali grazie alla sua utilità nella vita reale, dove può risolvere rapidamente il problema della carenza di denaro che gli utenti di Web3 devono affrontare. Inoltre, Borroe Finance ha creato delle opportunità sia per i creatori che per gli investitori.

Ad esempio, oltre 236 milioni di token $ROE sono già stati acquistati nelle fasi di prevendita. Inoltre, $ROE ha già raccolto oltre 2,8 milioni di dollari, dimostrando un interesse senza precedenti da parte degli investitori.

La prevendita in corso ha fissato un prezzo interessante per $ROE a 0,019 $. Altre fasi di prevendita di $ROE devono ancora arrivare. Una volta terminata la prevendita, $ROE raggiungerà 0,040 $, offrendo un aumento del 300% ai primi acquirenti della fase beta.

