Windows Terminal è la console predefinita su Windows 11 22H2

Sin dal rilascio della prima versione di Windows, il terminale predefinito del sistema operativo è sempre stato il Prompt dei comandi, senza alcuna possibilità di sostituzione. Con Windows 11 2022 Update, però, le cose cambiano. Adesso, infatti, è Windows Terminal ad essere la console predefinita, il che costituisce una modifica significativa nel modo in cui gli utenti agiscono da riga di comando.

Windows Terminal rimpiazza il Prompt dei comandi su Windows 11 22H2

Nel corso delle ultime ore, infatti, Microsoft ha fatto sapere che tutti i programmi della console di Windows 11 saranno avviati per impostazione predefinita in Windows Terminal, a patto però che venga adoperata la versione 1.15 o superiore dello stesso e che sia stato scaricato e installato sul computer l’aggiornamento di anteprima opzione KB5019509.

Da tenere presente che utilizzando Windows Terminal, gli utenti possono creare profili per varie console, temi personalizzati e una tavolozza di comando che consente di avviare rapidamente i comandi in una console.

Chi non intende adoperare Windows Terminal come programma console predefinito può apportare le dovute modifiche accedendo alla sezione “Impostazioni” di Windows 11, selezionando la voce “Privacy e sicurezza”, quindi quella “Per gli sviluppatori” e cambiando le impostazioni relative al terminale da “Lascia che Windows decida” a “Host console Windows”, in maniera tale da ripristinare il consueto impiego del Prompt dei comandi.

Da tenere presente che il nuovo terminale può essere scaricato e usato pure su Windows 10 dalla relativa sezione del Microsoft Store, mentre su Windows 11 risulta essere preinstallato.