eSIM Saily: ricevi il 5% di extra sconto con questo codice

Se quest'estate hai in programma una vacanza al di fuori dell'Unione europea, avrai bisogno di una SIM diversa da quello del tuo operatore per evitare i costi esorbitanti del roaming. A questo proposito, uno dei servizi più convenienti e sicuri è Saily, l'app sviluppata dall'azienda Nord Security (la stessa di NordVPN) per semplificare la connettività all'estero e rendere le tariffe più competitive.

Te ne parliamo oggi anche per via di una nuova promozione, che consente di ottenere il 5% di extra sconto in carrello usando il codice SPECIAL5 al momento dell'acquisto. Per beneficiare dell'offerta è sufficiente collegarsi tramite questa pagina del sito Saily.

I punti di forza del servizio eSIM internazionale Saily

L'app Saily offre numerosi piani per ognuna delle 105 destinazioni presenti nella sua piattaforma: si va da 1 GB per 7 giorni, a 3, 5, 10 o 20 GB per 30 giorni. A questo si aggiunge la competitività dei prezzi rispetto a quelli proposti dalla concorrenza.

Un altro punto di forza della eSIM internazionale di Nord Security è la semplicità d'utilizzo e della procedura d'installazione. Anche se non si ha grande dimestichezza con il telefono, attivare il piano eSIM acquistato è un gioco da ragazzi.

Un ulteriore vantaggio è la connessione istantanea. Una volta che si attiva il servizio prima del volo, sarà possibile utilizzare i dati eSIM non appena si atterra nella destinazione prescelta.

Inoltre, invitando un amico a utilizzare Saily, si ha l'opportunità di ottenere un credito di 3 dollari.

Puoi attivare il piano di eSIM desiderato tramite questa pagina dedicata del sito Saily, scegliendo dal menu di ricerca il Paese dove trascorrerai la tua prossima vacanza.

