eSIM per navigare all'estero: organizzati prima di partire con Saily

Prima di mettersi in viaggio all'estero è utilissimo attivare una eSIM sul proprio smartphone. Si tratta di un sistema semplice che consente di poter contare su un certo quantitativo di Giga di Internet mobile anche una volta usciti dall'Italia.

Immaginiamo di fare uni viaggio negli USA. Attivando una eSIM per gli Stati Uniti prima di partire, una volta atterrati sarà subito possibile connettersi a Internet e non sarà necessario perdere tempo in lunghe file per acquistare una nuova SIM.

La soluzione su cui puntare per avere una eSIM per navigare all'estero è Saily, il nuovo servizio per le SIM virtuali internazionali lanciato da Nord Security, l'azienda alle spalle di NordVPN. Con Saily è possibile attivare una eSIM scegliendo tra più di 150 Paesi e con prezzi a partire da circa 4 dollari.

Per verificare costi e Paesi disponibili basta consultare il sito ufficiale di Saily da cui sarà anche possibile attivare la eSIM desiderata. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Come attivare Saily e avere una eSIM per navigare all'estero

La procedura da seguire per attivare Saily è molto semplice. Per prima cosa, bisogna raggiungere il sito ufficiale di Saily. Una volta raggiunto il portale, sarà necessario individuare il Paese estero che sarà la meta del proprio viaggio.

Selezionato il Paese, bisognerà scegliere il piano da attivare. Sono disponibili piani da 7 giorni oppure da 30 giorni, con la possibilità di selezionare il quantitativo di GB da usare in roaming desiderato. Effettuata la scelta, è possibile acquistare il piano eSIM.

Per completare l'acquisto è necessario effettuare il login con il proprio account Google oppure con il proprio account Apple. L'account scelto dovrà poi essere utilizzato per loggarsi anche sull'app di Saily per Android oppure iOS da cui sarà possibile attivare la eSIM.

Completati tutti i passaggi, la eSIM sarà pronta all'uso.

