Escuelas Linux 8.0: si festeggiano i 25 anni di attività

I developer di Escuelas Linux stanno festeggiando i venticinque anni di attività nel mondo del FOSS (Free and Open Source Software) e come regalo per la propria community di utenti ed appassionati è stata rilasciata la nuova stable release del progetto. Escuelas Linux 8.0 è una distribuzione dedicata all'educational environment e dunque a scuole o più in generale all'educazione in diversi settori. Escuelas Linux 8.0 è disponibile in due edizioni, la prima basata su Ubuntu 22.04 LTS (Long Term Support) mentre la seconda su Debian 11 "Bullseye". Escuelas dunque condivide con questi due sistemi operativi i medesimi pacchetti software ed i diversi repository, quindi gli utenti hanno accesso ad uno sterminato parco applicativi.

La versione di Escuelas Linux 8.0 dedicata ai computer con architettura hardware a 64bit è quella basata su Ubuntu. Mentre per quanto riguarda i sistemi legacy a 32bit le persone interessate a testare questo sistema posso rivolgersi all'edizione basata su Debian. La distribuzione è animata dal Linux 6.0.12, per quanto concerne il file ISO a 64bit, mentre la flavor per i computer più datati viene equipaggiata con Linux 4.19. Entrambi le varianti dispongono dell'installer Calamares che si occupa del primo wizard di configurazione.

Come ambiente grafico di riferimento troviamo Moksha 0.4.0. Si tratta di un desktop environment sviluppato all'interno del progetto Bodhi Linux che è derivato direttamente da Enlightenment. Ovviamente se lo si preferisce è possibile installare senza problemi, sfruttando il pratico package manager APT (Advanced Packaging Tool), desktop environment più blasonati come KDE Plasma o GNOME Shell.

In Escuelas Linux 8.0 sono reperibili diversi educational software come: l'educational suite Gcompris 3.1, il math assistant Wxmaxima 22.11.1, l'interactive content creator eXe Learning 2.7 oltre a diverse altre applicazioni similari presenti all'interno del KDE Education Project. Inoltre sono presenti nei repository altri applicativi FOSS molto famosi come la suite d'ufficio LibreOffice e OnlyOffice, gli image editor GIMP e Krita ed i pratici video editor Kdenlive e OpenShot.