Eolo: per te 2 mesi GRATIS senza vincoli

Il provider italiano Eolo offre la possibilità di provare il suo servizio per 2 mesi senza alcun costo di recesso. Le offerte partono da 24,90 euro mensili con una velocità massima raggiungibile in FTTH di 1 Gigabit al secondo.

Le promozioni con 2 mesi di prova sono attivabili ONLINE solo entro il 31 Ottobre 2023.

Eolo: prova internet a casa per 2 mesi

Le tariffe che ti danno la possibilità di provare il servizio per due mensilità sono ben 3 e partono da una spesa mensile che non arriva ai 25 euro. Vediamole:

EOLO più : internet senza limiti in FWA fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload , chiamate senza limiti verso tutti sia mobili che fissi in Italia e EOLOrouter incluso in comodato d'uso. Il tutto per soli 24,90 euro mensili .

: internet senza limiti in fino a in e in , chiamate senza limiti verso tutti sia mobili che fissi in Italia e incluso in comodato d'uso. Il tutto per soli . EOLO più Intrattenimento: Internet flat sempre in FWA con velocità fino a 100 Mb/s in download e fino a 30 Mb/s in upload , connessione pensata per streaming e gaming, EOLOrouterEVO compreso senza costi, Chiamate illimitate verso qualsiasi gestore mobile e fisso in Italia ed un IP statico pubblico (richiedibile entro 60 giorni). Tutto questo per 29,90 euro al mese .

con velocità fino a in e fino a in , connessione pensata per streaming e gaming, compreso senza costi, Chiamate illimitate verso qualsiasi gestore mobile e fisso in Italia ed un (richiedibile entro 60 giorni). Tutto questo per . EOLO più Tutto incluso: anche in questo caso la connessione è in FWA fino a 300 Mb/s in download e fino a 50 Mb/s in upload, minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri sia fissi che mobili, l'innovativo EOLOrouterEVO incluso ed un antivirus con parental control. Il prezzo è di 34,90€ ogni mese.

Il gestore in questione dispone anche di una promo in FTTH, anch'essa con due mesi gratis. Il prezzo richiesto per questa tecnologia ammonta a 29,90 euro mensili.

Costi ed altro

Il contributo richiesto per l'attivazione è completamente GRATUITO in qualsiasi tecnologia.

