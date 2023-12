Eni Plenitude con la sua promo di Natale ti mette sul piatto una proposta per cambiare gestore e porre fine al Tutelato, in scadenza il prossimo 10 Gennaio 2024 per il Gas.

Il Consiglio dei Ministri ha spostato la data per il passaggio di quasi 10 giorni, infatti, prima del 5 Dicembre 2023 la chiusura del Maggior Tutela era stanziata per fine anno.

Cambiando gestore, inoltre, puoi aderire al programma fedeltà Insieme e ricevere subito 4 mesi di Show e Serie TV targati NOW.

Eni Plenitude Promo Natale: i dettagli

La promozione pensata per i clienti che intendono passare dal Mercato Tutelato a quello Libero prende il nome di Trend Casa FineTutela. Questa proposta commerciale ti offre il prezzo all’ingrosso della componente Luce e Gas più un piccolo contributo al consumo. Il prezzo indicizzato varia di mese in mese ed è relativo alla mensilità precedente.

Rispetto al Tutelato, puoi ottenere un risparmio di 144 euro sui costi di commercializzazione e vendita. A quest'agevolazione si aggiunge anche lo sconto domiciliazione. Per tutti coloro i quali decidono di addebitare le proprie forniture su conto corrente o carta di credito sono previsti fino a 12€ di sconto in bolletta dilazionati in 24 mesi per ogni fornitura, pari a 0,5 euro mensili.

L'offerta FineTutela prevede:

Luce monoraria e bioraria : prevede il prezzo all'ingrosso ed uno spread di 0,0132 €/kWh sui tuoi consumi. Il costo fisso di commercializzazione e vendita è pari a 9 euro al mese .

: prevede il prezzo all'ingrosso ed uno spread di sui tuoi consumi. Il di commercializzazione e vendita è pari a . Gas: segue sempre la stessa formula della Luce. In sostanza, al prezzo PSV all'ingrosso viene aggiunto un contributo di 0,1000 euro/Smc. Il contributo mensile di commercializzazione e vendita è pari a 5,28 euro.

Con questo fornitore, inoltre, hai a disposizione un'assistenza dedicata a tua completa disposizione dal Lunedì al Sabato dalle ore 8 alle ore 20 grazie al numero verde gratuito 800.900.700.

