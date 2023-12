Eni Plenitude: la scelta perfetta per il mercato libero del gas

Eni Plenitude presenta un'offerta su misura per guidarti nella transizione verso il mercato libero del gas, e al centro di questa proposta c'è Trend Casa FineTutela.

Questa soluzione ti offre la migliore combinazione di luce e gas a prezzo variabile, con la possibilità di pagare il costo all'ingrosso più un contributo basato sui tuoi consumi. Ecco come puoi beneficiare di questa opportunità.

Eni Plenitude: scegli la libertà nel mercato del gas

Grazie a Trend Casa FineTutela, sei in sintonia con l'andamento dinamico del mercato energetico, permettendoti di risparmiare fino a 144 euro sui costi di commercializzazione e vendita, specialmente se attivi contemporaneamente luce e gas. Questo regalo, ideale per te e la tua casa, si rivela particolarmente prezioso in questo periodo natalizio.

La caratteristica distintiva di Trend Casa FineTutela è il prezzo variabile, allineato alle fluttuazioni del mercato dell'energia.

Ciò implica che pagherai il prezzo all'ingrosso, massimizzando il risparmio e ottenendo un beneficio tangibile. Inoltre, partecipando al contributo al consumo, avrai una visione trasparente delle tue spese energetiche.

Per darti un'idea più chiara, considera che nel mese scorso il costo per la luce è stato di 0,145 euro per kWh, mentre per il gas si è mantenuto a 0,555 euro per Smc, tenendo conto sia del prezzo all'ingrosso che del contributo al consumo.

Trend Casa FineTutela offre la flessibilità necessaria per adattarti a queste variazioni, garantendoti sempre un prezzo competitivo.

Nonostante l'incertezza del mercato energetico, con Trend Casa FineTutela puoi gestire dinamicamente i costi e adattarti alle evoluzioni del mercato.

Non indugiare nella tua scelta: scegli Trend Casa FineTutela e approfitta di un'offerta personalizzata per le tue esigenze energetiche. Contribuisci al futuro, risparmia e accogli il nuovo anno con la consapevolezza di fare la tua parte.

