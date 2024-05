Project Starline: il nuovo sistema di videochiamate di Google arriverà nel 2025

Project Starline, presentato al Google I/O del 2021, mira a rivoluzionare le videochiamate creando un'esperienza 3D fotorealistica senza la necessità di visori VR/AR. Dopo il successo del video di MKBHD, Google ha annunciato che porterà questa tecnologia innovativa sul mercato già dal prossimo anno.

In collaborazione con HP, azienda leader del panorama informatico, Google commercializzerà Project Starline entro il 2025, con l'obiettivo di integrarlo in piattaforme di videoconferenza come Google Meet e Zoom. Il sistema combina immagini 3D avanzate e intelligenza artificiale per creare un "effetto finestra magica". Gli utenti possono così interagire come se fossero nella stessa stanza, mantenendo il contatto visivo e gestendo naturalmente.

I benefici di Project Starline sono notevoli. Test approfonditi dimostrano che Starline migliora l'attenzione, il ricordo e la presenza generale rispetto alle videochiamate tradizionali. Gli utenti alternano le parole 2-3 volte di più e mostrano un aumento del 43% nei gesti delle mani, del 26% nei cenni del capo e del 49% nei movimenti delle sopracciglia.

Project Starline conviene sotto tutti i punti di vista, Google è pronta a lanciarlo sul mercato

Inoltre, Starline riduce del 31% l'affaticamento da videoconferenza, con conseguente minore stanchezza e tempi di reazione più rapidi nei compiti cognitivi. Questa tecnologia incoraggia un comportamento più naturale e un coinvolgimento attivo, imitando le dinamiche delle interazioni di persona.

Tuttavia, nonostante il potenziale di Starline, rimangono dubbi sull'accessibilità e sulla convenienza della tecnologia per un'adozione diffusa. Google ha promesso di rilasciare ulteriori dettagli nel corso dell'anno, ma i costi e la disponibilità di dispositivi compatibili potrebbero ostacolare l'adozione di massa.

Project Starline, dunque, rappresenta un passo avanti significativo verso videochiamate più immersive e coinvolgenti. La collaborazione con HP e l'integrazione con piattaforme popolari come Zoom potrebbero accelerarne l'adozione in vari settori. Staremo a vedere quali saranno le scelte dell'azienda, certo è che si tratterebbe si un progetto molto interessante e visionario.