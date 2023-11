Emu Video: il tool Meta che crea clip realistiche tramite AI

In un futuro ormai prossimo film e serie TV potrebbero essere generati interamente tramite strumenti di intelligenza artificiale. Se fino a poco tempo fa ciò sembrava impossibile, presto le cose potrebbero cambiare. Nelle scorse ore Meta ha presentato Emu Video, il suo strumento evoluzione della tecnologia Emu, che permette di creare clip decisamente realistiche partendo da un semplice input di testo o da immagini. Come riporta Meta nel suo blog ufficiale: “si tratta di un'architettura unificata per le attività di generazione video in grado di rispondere a una varietà di input, ovvero solo testo, solo immagine e sia testo che immagine. Abbiamo diviso il processo in due passaggi. In primo luogo, generare immagini condizionate da un messaggio di testo. In seguito, generare video condizionati sia dal testo che dall'immagine generata. Questo approccio ‘fattorizzato’ o suddiviso alla generazione video ci consente di addestrare i modelli di generazione video in modo efficiente”.

Come funziona Emu Video di Meta, il tool che crea video realistici

Emu Video è molto semplice da utilizzare e crea video 512x512 da 16 fotogrammi al secondo. Partendo da un input di testo (“un cane che corre su una collinetta erbosa” nell’esempio di Meta), un'immagine o una foto abbinata ad una descrizione, il software è in grado di generare una clip animata di quattro secondi. Queste clip possono poi essere modificate con un modello AI complementare, chiamato Emu Edit. Gli utenti possono descrivere le modifiche che desiderano apportare alla clip in linguaggio naturale (ad esempio "riproponi la clip al rallentatore") e vedere le modifiche in un nuovo video. Al momento sembra che le clip migliori siano quelle che presentano scene animate statiche, meno realistiche, ma con il tempo sarà perfezionato.

L’arrivo di Emu Video e le sue potenzialità possono causare alcuni problemi di natura etica e non solo, proprio come il recente strumento per creare deepfake, annunciato da Microsoft. L’intelligenza artificiale è stato il fulcro centrale dello sciopero degli attori, sceneggiatori e doppiatori di Hollywood. Anche se ad oggi si è raggiunto un accordo, un domani gli artisti potrebbero perdere il loro lavoro. Con lo sviluppo e il perfezionamento costante di queste tecnologie, il lancio di un primo film completamente generato dall’AI sembra essere ormai imminente.