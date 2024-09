Aruba Fibra in offerta a 17,69€ per 6 mesi senza costi di attivazione

Aruba, società italiana specializzata nei servizi di data center e web hosting, ha lanciato una nuova promozione sull'offerta della propria fibra: fino al 25 novembre i nuovi clienti potranno attivare Fibra Aruba al prezzo scontato di 17,69 euro al mese per sei mesi invece di 24,90 euro.

L'attivazione dell'offerta è gratuita, anche in caso di migrazione. Insieme a Fibra Aruba, inoltre, è disponibile anche l'offerta Fibra Aruba All-in a 19,89 euro al mese per 6 mesi, con il noleggio del router Wi-Fi e le chiamate nazionali illimitate inclusi. Per entrambe le offerte il vincolo contrattuale corrisponde a 12 mesi.

Aruba Fibra: primi 6 mesi in offerta a 17,69 euro al mese

Una delle caratteristiche chiave dell'offerta di Aruba per la fibra è la possibilità di mettere quest'ultima in pausa grazie alla funzionalità Stop&Go. Si tratta di un'opzione disponibile sia per Fibra Aruba che per Fibra Aruba All-in, grazie alla quale ogni cliente può interrompere la connessione per 30 giorni consecutivi l'anno. L'obiettivo è quello di far risparmiare gli utenti che non utilizzano il servizio per lunghi periodi, come può essere ad esempio durante le vacanze estive.

Per quanto riguarda la velocità, le offerte di Aruba garantiscono l'impiego della vera fibra FTTH, con velocità in download fino a 10 Gbps e in upload fino a 2,5 Gbps. La velocità in download massima è raggiungibile sommando la velocità di Wi-Fi e porte ethernet.

Una delle migliori offerte per la fibra è disponibile all'attivazione online tramite questa pagina del sito ufficiale Aruba. In questa stessa pagina dedicata si ha la possibilità di verificare la copertura della proprio Comune, per avere un'idea più precisa sulla tecnologia di cui si può usufruire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.