Elon Musk al Senato U.S.A.: “AI rischio per la civiltà”, va regolata

L’intelligenza artificiale è un potenziale rischio per la nostra civiltà e dovrebbe essere regolamentata. Ciò è quanto avrebbe dichiarato Elon Musk nel corso dell’AI Insight Forum, un incontro a porte chiuse organizzato a Capitol Hill dal senatore democratico Chuck Schumer tra i big del campo high tech e una rappresentanza bipartisan di 60 senatori. Oltre al patron di Tesla e X (Twitter), al forum erano presenti altri nomi di spicco del settore, come Mark Zuckerberg di Meta, Sundar Pichai di Google, Satya Nadella di Microsoft, Sam Altman di OpenAI, Jensen Huang di Nvidia, ma anche Bill Gates. Lo scopo di questo vertice (il primo di una lunga serie) è quello di aiutare i politici statunitensi a comprendere i rischi e le potenzialità dell’AI, tecnologia che ormai sta plasmando ogni aspetto nella società.

Elon Musk: “giusto creare un’agenzia federale per supervisionare l’AI”

A differenza dell’Unione Europea, che già ha già approvato il suo AI Act (in vigore dal 2024), la politica statunitense non è ancora aggiornata in tema di intelligenza artificiale. Essendo stato un incontro a porte chiuse, non è stato possibile conoscere tutto ciò che è stato detto da entrambe le parti. Tuttavia, come riportato dal sito della NBC, parlando con dei giornalisti Elon Musk ha definito l’AI Insight Forum un “incontro storico”. Inoltre, il miliardario neozelandese ha anche dichiarato di essere favorevole alla creazione di una nuova agenzia federale per la supervisione dell’intelligenza artificiale, poiché questa tecnologia potrebbe davvero rappresentare un enorme pericolo.

Secondo leader dei senatori democratici Schumer, i prossimi incontri con Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sam Altman e gli altri big del settore si terranno a porte aperte. Politica e mondo high tech devono riuscire a lavorare insieme per trovare un equilibrio, mettendo i giusti paletti, ma senza bloccare dall’altro lato l’innovazione tecnologica. L’AI sarà probabilmente un punto cruciale nel dibattito politico in vista delle elezioni del 2024 e nessuno, soprattutto l’attuale amministrazione Biden, vuole farsi trovare impreparato.