Elon Musk lancia il beta test di X Money, la piattaforma bancaria di X

Elon Musk ha presentato il lancio della fase beta limitata di X Money, il nuovo servizio finanziario integrato sulla sua piattaforma social. Questa mossa rappresenta un passo decisivo verso la trasformazione di X in un ecosistema digitale completo.

L'imprenditore sudafricano ha confermato l'inizio del beta test rispondendo a un post di un fan di Tesla il 25 maggio. Il progetto, descritto come cruciale nella strategia di Musk, mira a unire comunicazione e servizi finanziari in un'unica piattaforma, consolidando l'idea di una super-app universale.

La trasformazione della piattaforma social

Il viaggio verso la creazione di X Money ha avuto inizio nell'ottobre 2022, quando Musk ha acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari, descrivendo l'acquisizione come un passo verso "X, l'app per tutto". La visione si è concretizzata con il rebranding della piattaforma in X e l'introduzione graduale di nuove funzionalità.

Nel 2024 sono emerse le prime indiscrezioni su X Money, seguite dall'ottenimento di 41 licenze statunitensi per il trasferimento di denaro a maggio 2025. Parallelamente, la CEO Linda Yaccarino ha siglato una partnership strategica con Visa, permettendo l'implementazione di pagamenti istantanei tramite Visa Direct, oltre a funzionalità peer-to-peer e l'integrazione con carte di debito. Questo segna un significativo passo avanti nella creazione di una vera e propria piattaforma bancaria.

Innovazione e sfide politiche

Nonostante il potenziale innovativo, il progetto non è privo di controversie. La senatrice democratica Elizabeth Warren ha espresso preoccupazioni circa le intenzioni di Musk di indebolire le tutele per i consumatori, in particolare il Consumer Financial Protection Bureau. L'accusa principale riguarda un'agenda deregolatoria che Musk starebbe perseguendo mentre ricopre il ruolo di responsabile dell'Iniziativa per l'Ottimizzazione della Forza Lavoro governativa.

Nonostante queste resistenze, lo sviluppo di X Money continua a ritmo sostenuto. Il lancio ufficiale del servizio è previsto per il 2025, mentre il beta test rimane accessibile a un gruppo ristretto di utenti. Resta ancora da chiarire se la piattaforma supporterà le criptovalute, in particolare Bitcoin, come accennato in precedenti dichiarazioni di Musk.

Un futuro digitale integrato

Con X Money, Musk punta a ridisegnare il futuro dell'interazione digitale. L'obiettivo è creare una super-app universale che integri comunicazione, commercio e gestione finanziaria. Questa visione ambiziosa mira a rivoluzionare il modo in cui le persone interagiscono online, offrendo un ecosistema completo e interconnesso.