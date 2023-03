Eliminare i dati personali dal web diventa più facile ed economico con Incogni

Riuscire ad eliminare tutti i propri dati personali dal web, in particolare quelli diffusi da soggetti terzi, spesso con intento doloso, non è semplice. Per gli utenti c'è, infatti, la necessità di contare direttamente le piatteforme su cui sono custoditi questi dati per richiederne la rimozione.

Per velocizzare la procedura che porta alla cancellazione dei dati personali in rete è possibile affidarsi ad Incogni, il tool che automatizza le procedure di richiesta di rimozione dei dati, permettendo agli utenti di riprendere il controllo dei propri dati personali.

Incogni è un servizio pensato per supportare gli utenti nella lotta per la difesa della propria privacy. In via promozione, è oggi possibile risparmiare il 50% sull'abbonamento per l'accesso ad Incogni. Con l'offerta in corso, infatti, il piano annuale viene scontato del 50% garantendo il massimo risparmio agli utenti.

Come funziona e quanto costa Incogni, il tool per cancellare i dati personali dal web

Incogni funziona in modo davvero semplice. Si tratta di un servizio che si occupa di inviare e gestire le richieste di rimozione dei dati personali dell'utente, contattando direttamente le piattaforme web che, più o meno consapevolmente, li hanno distribuiti e li custodiscono.

Una volta attivato il servizio, quindi, è Incogni ad occuparsi di tutta la gestione della procedura che porta alla rimozione dei dati personali dell'utente. L'automatizzazione permette di aumentare l'efficienza e velocizzare la rimozione grazie al lavoro svolto da professionisti del settore.

Di norma, l'utilizzo di Incogni comporta una spesa di 12,99 euro al mese. Scegliendo il piano annuale, però, è previsto uno sconto del 50%. In questo modo, il costo del servizio si riduce a circa 77 euro, equivalenti ad una spesa mensile di 6,49 euro.

Per accedere ad Incogni, scoprirne i dettagli e il funzionamento, è possibile fare riferimento al link qui di seguito.

