Eliminare i costi della carta di credito è semplice: basta scegliere la carta giusta

I costi della carta di credito sono diversi. Ci sono i costi fissi, come il canone, generalmente addebitato mensilmente, che comporta una spesa a prescindere dall'utilizzo. Ci sono poi le commissioni legate all'utilizzo, sui pagamenti (soprattutto in valuta diversa dall'euro) e sui prelievi (di solito con una commissione percentuale). Potrebbero esserci dei costi indiretti legati all'obbligo di aprire un nuovo conto corrente per ottenere la carta di credito desiderata.

Per eliminare i costi della carta di credito è sufficiente scegliere l'opzione giusta da attivare: con Carta YOU di Advanzia Bank, infatti, si eliminano tutte le spese tipiche di questo strumento di pagamento. Non ci sono costi fissi, non ci sono commissioni e non sono previsti costi indiretti. Scegliendo questa carta, che può essere richiesta tramite il sito ufficiale, sarà possibile ottenere lo strumento di pagamento desiderato a zero spese.

Carta YOU: il segreto per eliminare i costi della carta di credito

Grazie a Carta YOU è possibile:

ottenere una carta di credito senza dover aprire un nuovo conto corrente

sfruttare il canone azzerato anche senza dover rispettare alcun requisito

beneficiare della comodità di pagare e prelevare senza commissioni, anche all'estero

In più, per chi sceglie Carta YOU ci sono una serie di vantaggi aggiuntivi che contribuiscono a rendere questa carta ancora più conveniente:

la polizza viaggi gratuita

la possibilità di rateizzare le spese oppure di pagare in un'unica soluzione entro 7 settimane

la possibilità di rateizzare le spese oppure di pagare in un'unica soluzione entro 7 settimane

la garanzia offerta dalla possibilità di utilizzare il circuito Mastercard in tutto il mondo

Per accedere all'offerta proposta da Carta YOU è possibile visitare il sito ufficiale, disponibile tramite il link seguente. La carta può essere richiesta tramite una semplice procedura online con emissione e spedizione gratis nel giro di pochi giorni lavorativi.

