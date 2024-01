Elimina le commissioni del tuo POS con Smart POS Easy di Axerve

Axerve, fintech appartenente al gruppo Banca Sella e punto di riferimento per il servizio POS, propone una soluzione efficace per tutti i titolari di un'attività che desiderano eliminare i costi derivanti dalle commissioni. Il rimedio si chiama Smart POS Easy, che prevede un solo canone mensile e zero commissioni, con una tariffa chiara grazie alla quale è possibile gestire la propria società in modo più sereno. Puoi inviare la richiesta per Smart POS Easy direttamente su questa pagina.

I vantaggi di Smart POS Easy della fintech Axerve

Sono numerosi i vantaggi collegati all'uso del POS di Axerve con l'offerta Smart POS Easy. A partire dall'utilizzo di una SIM all'interno del POS, che va a connettersi alla rete 4G dell'operatore con la migliore copertura. La SIM è inclusa nel canone mensile.

Un altro vantaggio è l'accredito del transato POS su qualsiasi conto corrente italiano entro il giorno lavorativo successivo all'incasso. Questo significa che non è necessario aprire un nuovo conto corrente per affiancarlo al POS.

E poi ci sono i prezzi ultra-competitivi, a partire da 17 euro al mese (più IVA) per incassi fino a 10.000 euro, e 22 euro al mese (più IVA) per incassi fino a 30.000 euro all'anno. Se il transato annuale supera i 30.000 euro, Axerve applica una commissione dell'1% + IVA per l'importo che eccede la soglia prevista (che va poi a sommarsi all'importo del canone mensile).

Richiedi Smart POS Easy di Axerve per eliminare le commissioni del tuo POS e avere una gestione più smart e semplice della tua attività.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.