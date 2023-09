Elimina i tuoi dati personali dalla rete con lo sconto di Incogni

Incogni è un servizio in rete che si propone come intermediario per la cancellazione dei dati personali raccolti in rete e posseduti dai broker. Questi vengono spesso infatti venduti a società terze, o possono cadere in mani fraudolente per essere utilizzati in attacchi informatici phishing o altre azioni malevole.

Grazie allo sconto del 50%, il servizio provvederà per voi a contattare gli enti online in possesso delle informazioni personali, richiedendo la cancellazione per prevenirne qualsiasi uso non autorizzato.

Come funziona Incogni

Come purtroppo accade, i data broker raccolgono molte informazioni personali da parte degli utenti, con una notevole quantità di dettagli. Questi dati finiscono spesso nelle mani di società, ma anche di perfetti sconosciuti, come truffatori, che ne fanno uso in attacchi informatici mirati. Queste informazioni, come la via e il numero di telefono, finiscono anche nei siti per la ricerca di persone, rendendole pubbliche senza alcuna autorizzazione da parte della persona interessata.

Richiedere manualmente e personalmente l'eliminazione di questi dati necessiterebbe di molto tempo, motivo per cui il servizio si propone di eseguire tutte le procedure al posto vostro. Incogni semplifica la procedura in modo da restituirvi il controllo totale delle vostre informazioni, richiedendone l'eliminazione ai broker, nonché ai siti di ricerca di persone e altre entità online che ne sono entrati in possesso.

Il servizio offerto da Incogni funziona in maniera molto semplice. Basterà creare un account presso la pagina dedicata, comunicando quali dati si vogliono eliminare. A questo punto, il servizio procederà a inviare le richieste, tenendovi informati dei progressi. Potrete monitorare tutto dal pannello e quando la procedura sarà conclusa, verrete avvisati dell'avvenuta eliminazione.

Incogni è disponibile tramite piano mensile o annuale. Quest'ultimo è attualmente in offerta, con uno sconto del 50%, e consente di usufruire del servizio a soli 6,49€. Dopo la sottoscrizione dell'abbonamento, è possibile richiedere un rimborso entro 30 giorni nel caso non siate soddisfatti.

