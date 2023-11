Elf Me è su Prime Video! Abbonati ora a 4,99€ al mese

Dicembre è ormai alle porte e con esso anche la lunga sfilza di film natalizi che di solito accompagnano le serate buie e fredde di questo periodo. Uno dei film più attesi e più interessanti a tema Natale è Elf me, pellicola italiana con Lillo Petrolo nel ruolo dell’elfo Trip. Uscito su Amazon Prime Video lo scorso 24 novembre, Elf me è una delle più classiche commedie natalizie, di quelle che fanno divertire, ma allo stesso tempo scaldano il cuore. Puoi già guardare il film abbonandoti a Prime Video, al costo di 4,99 euro al mese (49 euro l’anno). Naturalmente, con Prime Video è compreso anche il servizio Amazon Prime, che ti offre spedizioni rapide e consegna gratuita su moltissimi prodotti acquistati sul popolare sito di e-commerce.

Elf me: la trama del film natalizio di Prime Video

Secondo quanto riportato dalla sinossi del film, Trip (Lillo) è un elfo di Babbo Natale incaricato di costruire giocattoli, con la tendenza a creare invenzioni piuttosto bizzarre. Dopo aver combinato un pasticcio più grande del solito, l’elfo fa la conoscenza di Elia (Federico Ielapi), un ragazzino timido, continuamente maltrattato dai bulli a scuola. La madre iperprotettiva di Elia, Ivana (Anna Foglietta), ha un negozio di giocattoli, ma gli affari non vanno come dovrebbero. L’incontro con Trip cambia le loro vite, dando anche una svolta negli affari. Tuttavia, l’irriverente imprenditore senza scrupoli Ciocca (Claudio Santamaria) è deciso a rovinare il business di Ivana. Toccherà quindi a Trip provare a risolvere la situazione e salvare il Natale di Ivana ed Elia.

Tuffati sin da ora nella magia del Natale e goditi il divertente Elf me in famiglia o con gli amici. Naturalmente Prime Video offre anche film e serie TV di ogni genere, dai thriller all’horror, passando per i comici e i romantici. Iscrivendoti al servizio di streaming potrai infine approfittare di un periodo gratuito di prova di 30 giorni, senza vincoli, con la possibilità di disdire il tuo abbonamento in qualsiasi momento.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.