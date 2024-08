ElevenLabs: app di sintesi vocale Reader arriva a livello globale

ElevenLabs, una startup che sviluppa strumenti basati sull'intelligenza artificiale per creare e modificare voci sintetiche, sta rendendo disponibile la sua app Reader in tutto il mondo con supporto per 32 lingue. L'app è stata rilasciata per la prima volta a giugno negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada. Gli utenti possono caricare qualsiasi contenuto di testo, come articoli, documenti PDF o e-book per ascoltarlo in diverse lingue e voci. Reader ora supporta varie lingue, tra cui portoghese, spagnolo, francese, hindi, tedesco, giapponese, arabo, coreano, italiano, tamil e svedese.

ElevenLabs è diventata una cosiddetta “azienda unicorno” all'inizio di quest'anno, dopo aver raccolto 80 milioni di dollari da investitori, tra cui Andreessen Horowitz. La startup fornisce un'API che le aziende possono utilizzare per vari casi d'uso come il doppiaggio o la conversione da testo a voce. ElevenLabs alimenta le interazioni vocali sul Rabbit r1, così come le funzionalità di conversione da testo a voce sul motore di ricerca basato sull'intelligenza artificiale Perplexity e sulle piattaforme audio Pocket FM e Kuku FM. L'app Reader è il suo primo prodotto rivolto ai consumatori. La startup ha affermato di aver aggiunto centinaia di nuove voci dalla sua libreria adatte a diverse lingue. Il mese scorso, l'azienda ha concesso in licenza le voci di attori per l’app come Judy Garland, James Dean, Burt Reynolds e Sir Laurence Olivier.

ElevenLabs: Reader sfrutta il modello linguistico Turbo v2.5

La startup ha affermato che il supporto linguistico esteso è alimentato dal suo modello Turbo v2.5, rilasciato il mese scorso. Tale modello riduce la latenza della conversione da testo a voce e ne migliora la qualità. Reader è uno dei principali competitor di Speechify. Quest’app offre funzionalità aggiuntive come la scansione di documenti per testo, integrazioni con Gmail e Canvas, oltre a consentire agli utenti di clonare la propria voce per leggere il testo. Altre app simili sono poi Pocket di proprietà di Mozilla e l'app audio basata su Audm del New York Times consentono agli utenti di ascoltare i contenuti. ElevenLabs ha affermato che presto aggiungerà altre funzionalità all'app, come il supporto offline e la possibilità di condividere frammenti audio. Tuttavia, ad oggi non è chiaro quando tali funzionalità verranno introdotte.