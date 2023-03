Echo Show 5 (2ª generazione) con Alexa: che SCONTO grazie ad Amazon

L'offerta Amazon di oggi col 35% di sconto sull'ottimo Echo Show 5 di 2ª generazione è una di quelle che non puoi farti scappare per nessuna ragione al mondo se sei alla ricerca di un ottimo schermo intelligente dotato di Alexa. La famiglia Echo Show di Amazon è da sempre considerata la punta di diamante del settore e, con l'offerta di oggi, hai la scusa perfetta per ricevere a casa in appena un giorno un device che imparerai ad amare sin dal primo momento.

Echo Show 5 in OFFERTA PAZZA

Con Echo Show 5 hai un eccezionale smart display, con ampio pannello e supporto al toushscreen, che ti permette di interagire con l’assistente vocale Alexa usando la voce. Ascolti e vedi le risposte, ma non solo: puoi anche guardare Netflix e Prime Video, oltre a porte effettuare videochiamate. Inoltre scopri cosa succede mentre non sei in casa grazie alla telecamera integrata e controlli i dispositivi compatibili (come telecamere, luci e altri) usando sempre lo schermo interattivo o la voce.

Echo Show si connette ad Alexa per mostrarti immagini su un brillante schermo da 5,5” con un audio nitido e potente. Il design compatto è perfetto in qualsiasi stanza. Segui il testo di un brano da Amazon Music, imposta timer e sveglie, guarda notiziari e controlla meteo e traffico. Fai una videochiamata verso l’App Alexa o un altro dispositivo Echo dotato di schermo senza usare le mani, oppure collegati direttamente ad altri dispositivi Echo compatibili in casa tua.

E quando vuoi, puoi disattivare i microfoni e la telecamera premendo un pulsante, oppure disattivare solo la telecamera facendo scorrere l’apposito copri-telecamera integrato. Così anche la tua privacy è al sicuro. Echo Show 5 è dunque il dispositivo ideale per chi vuole avvicinarsi ai principi di una Casa Intelligente, e oggi può essere tuo a soli 54€ con il 35% di sconto. Le spedizioni sono gratuite e gestite coi servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.