Photoshop facile: tre corsi online al 45% di sconto

Adobe Photoshop è il programma di fotoritocco più utilizzato al mondo. I suoi strumenti, le funzionalità sono una garanzia per i professionisti del settore. Ti piacerebbe imparare a utilizzare Photoshop come un vero esperto, ma non sai da dove iniziare? Domestika ha lanciato una promozione natalizia che potrebbe fare al caso tuo: uno sconto del 45% sull'acquisto di un pacchetto di tre corsi, a scelta tra un vasto catalogo. Il prezzo scende così da 68,70 a 37,90 euro. Tra questi, diversi sono proprio a tema Adobe: ecco i tre migliori scelti da noi.

I 3 corsi online per Adobe Photoshop da non perdere

Ecco la nostra selezione tra i corsi proposti da Domestika:

Introduzione ad Adobe Photoshop di Carles Marsal - Con questi 5 corsi imparerai a usare Adobe Photoshop anche se non hai mai utilizzato prima il programma. Attraverso una serie di lezioni pratiche scoprirai tutto quello che devi sapere per diventare un professionista del design e del ritocco digitale.

Adobe Photoshop per illustrazione di Gemma Román - In questa base di 6 corsi imparerai, dalla mano dell'illustratrice messicana Gemma Román, ad utilizzare gli strumenti incentrati sull'illustrazione offerti da Photoshop, acquisirai familiarità con i termini artistici, imparerai a realizzare e modificare semplici illustrazioni e creare alcune risorse proprie.

Adobe Photoshop per fotografi di Oriol Segon - Se la tua passione è la fotografia e vuoi ottimizzare le tue immagini per ottenere risultati professionali, il fotografo e ritoccatore Oriol Segon ti aiuterà a realizzarla in questi cinque corsi con Adobe Photoshop. Impara da zero a utilizzare il software di riferimento, ideale per post-produrre le tue fotografie e dare loro l'estetica che desideri così tanto.

Cosa offre un corso Domestika?

Tutti i corsi Domestika sono gestiti da un insegnante professionista, che garantiscono un'altissima qualità dei contenuti proposti. Ogni videolezione è online, on-demand e ad accesso illimitato, così l'utente può scegliere in autonomia quando e come seguire il corso in base alle proprie necessità.

Non soltanto lezioni, ma anche risorse aggiuntive (come testi esplicativi ed esercitazioni pratiche) e una community in cui confrontarsi con altri utenti e con gli insegnanti. Grazie alla promozione natalizia, puoi ottenere un sostanzioso sconto se acquisti tre corsi: a questo link puoi visualizzare l'intero catalogo in offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.