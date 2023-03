Ecco perché Hype Premium è il conto perfetto per chi viaggia

Che tu sia un viaggiatore del weekend oppure un affezionato dei voli aerei, Hype Premium è ciò che fa al caso tuo: un conto all inclusive, tantissimi servizi, molti dei quali dedicati proprio a chi viaggia spesso, un'elegante carta di debito World Elite Mastercard. Qualche esempio? Coperture assicurative, accessi esclusivi, assistenza prioritaria, prelievi senza costi.

Anche i costi non sono eccessivi, rendendolo un conto versatile e adatti a tutti: il canone mensile è di soli 9,90 euro. In più, tutti i nuovi titolari potranno accedere alla promozione in corso che permette di ottenere un bonus da 25 euro gratis da spendere nel modo che preferiscono. Basterà accedere tramite apposito link e inserire il codice promo "SUPER" in fase di registrazione.

Perché Hype Premium è perfetta per chi viaggia

Per te che sei un giramondo, Hype ha riservato alcuni vantaggi davvero esclusivi. In primo luogo, riceverai una carta di debito World Elite Mastercard, con cui potrai usufruire di pagamenti e prelievi gratuiti in tutto il mondo, in qualsiasi valuta, senza costi extra. In quanto utente Premium potrai anche effettuare bonifici gratis, illimitati e in tempo reale, e pagare bollette, bollettini e ricariche a zero commissioni.

Sia te che le tue cose sono al sicuro da tutti gli imprevisti di viaggio. Con Hype Premium hai la copertura sulle spese mediche, il rimborso in caso di smarrimento bagaglio o di ritardo del volo - tutto inclusi nel canone mensile. Rilassati, sin dal primo giorno: accedi a più di 1.100 lounge areoportuali in tutto il mondo con LoungeKey aeroportuali in tutto il mondo con LoungeKey.

Naturalmente non mancano tutte le funzionalità "standard" incluse in ogni conto Hype: controllo spese dall'app, acquisto e vendita di azioni frazionate, ETF e metalli con BitPanda, credito boost fino a 2000 euro in tempo reale, prestiti personali veloci e convenienti, cashback per guadagnare facendo shopping, funzionalità risparmi, scambio denaro in tempo reale, assicurazione auto con risparmi fino al 15% e tanto altro. Infine, con l'assistenza prioritaria ricevi supporto in qualsiasi giorno della settimana via Whatsapp, e-mail, telefono, chat.

Non perdere l'occasione, scegli Hype Premium per usufruire di tutte queste funzionalità e della speciale promozione in corso. In pochi minuti di registrazione completamente online potrai attivare il tuo conto in pochi giorni e iniziare a utilizzare la carta virtuale già disponibile nell'app. Ecco come fare: collegati a questo link, iscriviti e ricorda di inserire il codice promo "SUPER" durante la registrazione per ottenere un bonus immediato di ben 25 euro.

