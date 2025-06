Ecco il Mini PC che non devi perdere: i5, 16GB di RAM e SSD da 512GB a 329€

Vuoi un computer che sia il meno ingombrante possibile ma non vuoi un portatile? Allora dai un'occhiata a questa promozione incredibile che trovi solo su Amazon. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello questo Mini PC a soli 329,75 euro, invece che 399,99 euro, applicando anche il coupon che vedi in pagina.

Dunque ricapitolando, grazie a un ribasso sul prezzo di listino del 10% e un ulteriore sconto di 30 euro applicabile con il coupon, avrai un notevole risparmio di oltre 70 euro sul totale. In più questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC dalle prestazioni pazzesche a un prezzo minuscolo

Per ciò che offre questo Mini PC sicuramente in questo momento il suo costo è ridicolo, difficilmente riuscirai a trovare qualcosa di migliore. Grazie alla sua straordinaria compattezza lo potrai mettere in qualsiasi posto tu voglia, anche se non hai molto spazio sulla scrivania. E con il suo supporto per l'attacco VESA puoi agganciarlo anche dietro al monitor per occupare ancora meno spazio.

Non è ovviamente tutto design. Monta il potente processore Intel Core i5-12450H di 12a generazione, con 8 Core e 12 thread, e che arriva fino a 4,4 GHz. Viene supportato dalla bellezza di 16 GB di RAM che garantiscono prestazioni eccellenti e da un SSD da 512 GB per archiviare tutto quello che desideri senza particolari problemi. Ottime anche le porte HDMI e VGA che ti permetteranno di collegare fino a tre monitor in contemporanea per facilitati il lavoro. Inoltre gode delle connessioni WiFi 6 e Bluetooth 5.2.

Non stare a pensarci troppo tempo perché l'offerta scade da un momento all'altro. Dunque prima che sia tardi e tutto sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Mini PC a soli 329,75 euro, invece che 399,99 euro, applicando anche il coupon che vedi in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.