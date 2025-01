Ecco la VPN illimitata per 24 mesi per navigare in sicurezza su qualsiasi sito

In un periodo in cui la sicurezza online e la privacy sono in costante minaccia è fondamentale trovare strumenti utili per proteggere i propri dati sensibili. La VPN, la connessione privata e criptata, è la soluzione migliore in quanto consente non solo di navigare in sicurezza nascondendo l’indirizzo IP e crittografando il traffico, ma dà anche la possibilità di accedere a contenuti geograficamente limitati. Tra le Virtual Private Network, PrivadoVPN è tra le soluzioni più interessanti a cui fare riferimento.

L’offerta limitata di PrivadoVPN

PrivadoVPN è un provider specializzato sulla sicurezza e la privacy che è il principale motivo per cui nel corso di questi anni ha ottenuto un crescente e costante successo. Gli utenti hanno iniziato ad apprezzare la qualità del servizio offerto da PrivadoVPN per il livello di crittografia impiegato e la possibilità di poter usufruire della VPN su qualsiasi dispositivo con un supporto dedicato per lo streaming. Con PrivadoVPN, infatti, è possibile visualizzare i contenuti sulle principali piattaforme di streaming senza alcun tipo di limitazione.

Ora PrivadoVPN è in offerta con una promozione che permette di risparmiare l’87% sull’abbonamento andando a pagare solamente 1,48€ al mese per due anni, ottenendo anche tre mesi in omaggio. Attivando l’offerta (per farlo non c’è nessun requisito di registrazione) si ha la possibilità di navigare in sicurezza su qualsiasi tipo di dispositivo (anche grazie alle app dedicate per i vari sistemi operativi), usufruendo anche del blocco degli annunci pubblicitari e degli strumenti di sicurezza per la prevenzione delle minacce informatiche.

Inoltre PrivadoVPN è una soluzione ideale per le famiglie grazie alle misure di parental control disponibili per i genitori per regolare l’accesso a internet dei propri figli. È possibile provare il servizio di PrivadoVPN per 30 giorni ottenendo il rimborso completo in caso di disdetta.

L’utilizzo di questa VPN è ideale per chi voglia proteggere la propria privacy online, vuole accedere a tutti i contenuti, scaricare file in autonomia e utilizzare reti Wi-Fi pubbliche senza mettere a rischio la propria identità e i propri dati personali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.