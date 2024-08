Ecco come preservare i tuoi ricordi digitali più belli per sempre!

Sembra uno scenario da film horror: il tuo computer decide di prendere una vacanza permanente, un virus infido infesta il tuo hard disk o, peggio ancora, un clic sbagliato e tutto è perduto. Ma non c'è bisogno di farsi prendere dal panico. Internxt offre una soluzione efficacissima: piani a vita scontati dell'80% per conservare i tuoi ricordi digitali più belli per sempre.

Inoltre, con Internxt tutto è al sicuro grazie alla tecnologia di crittografia end-to-end e alla struttura distribuita. Quindi, puoi essere sicuro che i tuoi file siano protetti da hacker e altre entità pericolose.

Proteggi i tuoi ricordi digitali più belli per sempre con Internxt

Internxt è sicurezza da manuale, praticità e facilità d’uso. L’interfaccia è talmente user-friendly che anche chi non ha mai preso in mano un tablet può imparare a usarla. Puoi caricare, organizzare e condividere i tuoi file con estrema facilità.

Poi c'è la questione dello spazio. Con le capacità di archiviazione cloud offerte da Internxt, non dovrai più combattere contro quella fastidiosa notifica “Memoria piena”. Potrai archiviare tutte le foto che vuoi, i video di famiglia o film in HD. Senza contare che il servizio è compatibile con ogni tipo di dispositivo: Windows, Mac, Android o iOS.

E il prezzo? Un affare da non perdere: 2 TB a 180 euro invece che 900, 5 TB a 380 euro anziché 1900 o 10 TB a 580 euro anziché 2900. Tutti scontati, come nei migliori saldi di fine stagione.

Non c'è più posto per lo stress dovuto dalla perdita di dati, ma solo ore di piacevoli ricordi e album fotografici a portata di mano. Acquista il piano a vita di Internxt e tieni i tuoi ricordi digitali più belli per sempre al sicuro, perché niente è più prezioso di una memoria ben custodita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.