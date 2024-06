eBay sfrutterà l’AI per migliorare le immagini dei prodotti

Negli ultimi mesi, molte aziende si stanno convertendo all’utilizzo dell’intelligenza artificiale per migliorare i propri servizi. Tra queste vi è anche eBay. La celebre piattaforma di e-commerce ha recentemente introdotto una funzionalità AI che consente ai venditori di sostituire gli sfondi reali con sfondi generati dall'intelligenza artificiale. Tale annuncio arriva un anno dopo che eBay ha introdotto una funzionalità AI che genera titoli e descrizioni per creare elenchi di prodotti. Lo strumento è attualmente disponibile per gli utenti iOS negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania. In futuro, tale funzionalità verrà gradualmente distribuita anche agli utenti Android in tutto il mondo. Tale funzionalità è capace di rimuovere automaticamente gli sfondi delle immagini, sostituendoli con uno sfondo scelto dall’utente. Amazon e Google hanno rilasciato strumenti simili per gli inserzionisti lo scorso anno. Ciò consente ai brand di sfruttare l’intelligenza artificiale generativa per creare nuove immagini di prodotto.

eBay: nuova funzionalità AI utile per chi non ha strumenti professionali

Questo strumento di eBay potrebbe avvantaggiare i venditori che non dispongono dell'attrezzatura o delle competenze per scattare foto dall'aspetto professionale o di alta qualità. Come riportato sul blog ufficiale dell’azienda: “Il miglioramento dello sfondo ti consente di rimuovere uno sfondo poco affascinante da una foto esistente utilizzando lo strumento di rimozione dello sfondo di eBay, lasciando solo l'oggetto reale che stai vendendo, quindi posizionando quell'oggetto in un nuovo ed elegante sfondo generato dall'intelligenza artificiale scelto da te da un varietà di scene e vibrazioni. Vendi un robusto paio di scarponi da trekking usati? Scambia in uno scenario esterno robusto e realistico. Per le action figure vintage da collezione che stai elencando, magari prova uno sfondo da studio elegantemente minimale o una scena da tavolo dall'aspetto elegante. È veloce, creativo e fa parte del processo di inserzione sulle app mobili di eBay per iOS e Android.”

La nuova funzionalità AI è alimentata dal modello open source Stable Diffusion, di Stability AI. Questo sarà abbinato al grande set di dati (anonimi) di eBay. L’azienda ricorda inoltre che nel prossimo anno, i modelli di generazione visiva verranno perfezionati in base al ciclo di feedback dell'utilizzo da parte del venditore.