EA Sports FC24 per Nintendo Switch ad un PREZZO FOLLE su Amazon

Il nuovo titolo della saga di FIFA da quest'anno viene denominato "EA Sports FC24" la cui versione per Nintendo Switch, oggi, viene scontata del 42% e viene venduta alla cifra finale d'acquisto di 34,97€.

Gioca ad FC24 ovunque con la versione Switch scontata del 42%

EA Sports FC 24 rappresenta la nuova era del calcio virtuale, un'esperienza autentica e coinvolgente come mai prima d'ora. Con oltre 19.000 giocatori con licenza piena, oltre 700 squadre e più di 30 campionati, il gioco promette di immergere i giocatori in un mondo calcistico ricco di opportunità.

Una delle novità più accattivanti sono le Evoluzioni di Ultimate Team, che consentono di migliorare i propri giocatori e far crescere nuove leggende nel proprio club. Inoltre, l'introduzione delle calciatrici offre la possibilità di creare un undici da sogno inclusivo e diversificato, rendendo l'esperienza di Ultimate Team ancora più coinvolgente.

La modalità Carriera tecnico e giocatore consente ai giocatori di scrivere la propria storia nel mondo del calcio, mentre la funzionalità cross-play permette di scendere in campo con gli amici in Club e Volta Football, garantendo un'esperienza di gioco condivisa e coinvolgente.

Una delle grandi novità di EA Sports FC 24 è l'introduzione di un'esperienza di Ultimate Team completa su Nintendo Switch, consentendo ai giocatori di vivere l'emozione di migliorare i propri giocatori e creare il proprio undici da sogno anche su questa piattaforma. La possibilità di mettere alla prova le proprie abilità in Rivals, giocare offline in Squad Battles e sfidare i migliori in Champions.

Su Amazon, oggi, è disponibile un maxi sconto del 42% sulla versione per Nintendo Switch di EA Sports FC24, prezzo totale d'acquisto di 34,97€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.