EA Sports FC24: 50% di sconto e prezzo super, DIVENTA UN CAMPIONE

FC24 è l'erede della serie di FIFA che, da quest'anno, ha cambiato nome e titolo e oggi, su Amazon, è disponibile un mega sconto del 50% proprio su FC24 che viene venduto al prezzo finale e totale di 39,90€.

In EA Sports FC 24, l'HyperMotionV rappresenta una rivoluzione nel realismo del gioco, trasformando il ritmo e la fluidità del calcio reale in un'esperienza videoludica senza precedenti. Grazie ai dati volumetrici di oltre 180 partite di prestigiosi tornei come la UEFA Champions League maschile e femminile, la Premier League e LaLiga.

Gli stili di gioco ottimizzati tramite i dati di Opta consentono agli atleti virtuali di esprimere abilità che vanno oltre le valutazioni totali, offrendo una dimensione realistica che riflette il vero calcio sul campo. Dai modelli di giocatore SAPIEN realistici alle pieghe delle divise durante le azioni di gioco, il motore Frostbite migliorato garantisce un livello di dettaglio straordinario, rendendo ogni momento di gioco vicino alla realtà.

L'esperienza di gioco in EA Sports FC 24 è completa, con un'attenzione particolare al realismo in ogni aspetto. Dal pubblico alla telecronaca, ogni dettaglio contribuisce a creare un'atmosfera autentica che rende l'esperienza simile a quella televisiva.

Con Ultimate Team, i giocatori possono creare la propria rosa dei sogni, aggiungendo sia le leggende del passato che le stelle del presente, personalizzando il proprio club sia dentro che fuori dal campo. Inoltre, con la modalità Carriera giocatore o tecnico, i giocatori possono scegliere il loro percorso, vivendo l'esperienza sul campo o gestendo la squadra dalla panchina, scrivendo così la propria storia calcistica.

