Dropbox: nuovi servizi IA disponibili per tutti

Nel corso delle ultime ore, Dropbox ha annunciato l’integrazione di nuovi servizi che, come ormai praticamente scontato in questo periodo, sono basati sull’intelligenza artificiale. Trattasi di Dropbox Dash e Dropbox AI.

Dropbox: ecco i nuovi basati sull'intelligenza artificiale

Andando più in dettaglio, il primo è un motore di ricerca universale che permette di trovare tool, contenuti e app con una barra di ricerca apposita. La ricerca non viene eseguita solamente all’interno del servizio di cloud storage, ma anche sul dispositivo e nelle piattaforme di terze parti, tra cui Google Workspace, Microsoft Outlook e Salesforce.

La funzione è fruibile tramite l'app desktop, ma si può adoperare pure con un’estensione per browser con due funzionalità: Stacks e Start Page. Stacks consente di creare collezioni di link, mentre Start Page permette di accedere a Stacks, alla ricerca universale di Dash e ai documenti recenti. Prossimamente, poi, Dash troverà i contenuti in base alle richieste degli utenti. Al momento è fruibile solo tramite un'apposita lista d'attesa ed è in lingua inglese.

Il secondo servizio è invece un tool che può creare riassunti scritti di documenti e video mediante l’intelligenza artificiale generativa. È altresì in grado di rispondere alle domande che vengono poste dagli utenti. Per il momento è funzionante solo con le anteprime dei file, ma prossimamente verrà esteso alle cartelle e a tutto il resto dell'account. Per ora, possono fruirne tutti gli abbonati Pro negli Stati Uniti e alcuni Dropbox Teams ed è in versione alpha.

Da tenere presente che in realtà Dropbox usa già da tempo il machine learning, ma i servizi adesso presentati appartengono a una categoria superiore e sono in grado di offrire soluzioni ancora migliori.