DRONE PIEGHEVOLE per principianti in super offerta su Amazon (41,99€)

Il drone pieghevole X17p con telecamera 1080p è tra le migliori offerte Amazon del momento. In vendita lo troviamo a 41,99 euro invece che a 109,99 euro grazie allo sconto del 62%. Alla fine si risparmiano quasi 70 euro rispetto al prezzo consigliato. Ecco il link all’offerta.

X17p è tra i migliori droni pieghevoli a meno di 50 euro in vendita in questo momento. Tra le caratteristiche importanti, infatti, possiamo annoverare le telecamere regolabili elettricamente, la batteria intelligente e la funzione di posizionamento a flusso ottico.

Drone pieghevole X17è in sconto del 62% su Amazon

Due le telecamere presenti nel drone X17p del marchio X-IMVNLEI: una telecamera con risoluzione Full HD (1080p) e un'altra con obiettivo regolabile di 135° per immagini e video di qualità e super angolazioni. La fotocamera integrata nella parte inferiore del drone possiede un sensore di posizionamento ottico integrato, in modo che il drone possa librarsi in volo con maggiore precisione negli spazi chiusi.

Le dimensioni estremamente compatte sono l'altro fiore all'occhiello del dispositivo, il cui peso è di appena 115 grammi. Proprio grazie a questo è possibile portarlo sempre con se quando si è in viaggio o si partecipa a un evento o una festa privata.

X-IMVNLEI è un marchio specializzato nella produzione dei droni, distinguendosi rispetto alle altre aziende per l'intepretazione unica di estetica e tecnologia combinate. L'obiettivo di ogni prodotto è di offrire un'esperienza di volo eccellente sia per i principianti che per gli appassionati.

Il Drone X17p, pieghevole e con telecamera 1080p, è in offerta a soli 41,99€ sul sito amazon.it. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, con gli utenti Prime che beneficiano delle spese di spedizione gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.