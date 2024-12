DroidBot: truffa su Android per le app bancarie, ti svuotano il conto

Un recente attacco informatico, orchestrato dal sofisticato malware DroidBot, sta mettendo in allarme gli utenti di app bancarie. Questo trojan, individuato dagli esperti di sicurezza di Cleafy, è attivo dal giugno 2023 e si distingue per la sua capacità di penetrare nei dispositivi Android, sottraendo dati sensibili e svuotando conti correnti. DroidBot si presenta come uno strumento "as-a-service", disponibile su abbonamento per i cybercriminali.

Questo lo rende particolarmente accessibile a malintenzionati, offrendo una serie di strumenti avanzati per compromettere la sicurezza delle app bancarie. Una volta installato sul dispositivo della vittima, DroidBot può intercettare gli SMS, una funzione che consente di aggirare sistemi di autenticazione a due fattori. Inoltre, registra le pressioni dei tasti per catturare password e credenziali, sovrappone false schermate di login per ingannare l’utente e raccogliere dati sensibili, e cattura screenshot per monitorare le attività.

Non meno preoccupante è la capacità del malware di controllare il dispositivo a distanza, permettendo ai malintenzionati di compiere azioni dannose senza che l’utente se ne accorga. La portata di questa minaccia è significativa, interessando numerose applicazioni bancarie, comprese quelle di rinomati istituti italiani e internazionali.

Alcuni consigli per proteggersi da DroidBot

Per proteggersi da malware come DroidBot, è fondamentale adottare alcune precauzioni. È essenziale scaricare applicazioni solo da fonti ufficiali e affidabili, come il Google Play Store, e mantenere aggiornati il sistema operativo e tutte le app installate. Questo aiuta a chiudere eventuali falle sfruttabili dai criminali.

Bisogna anche prestare attenzione a email e messaggi sospetti, che spesso contengono link a siti fraudolenti. L’uso di un antivirus affidabile può fornire una barriera aggiuntiva contro le minacce informatiche. Inoltre, attivare l’autenticazione a due fattori rappresenta un ulteriore livello di sicurezza, complicando l’accesso ai conti da parte dei malintenzionati.

I malware come DroidBot dimostrano quanto sia cruciale rimanere vigili nel panorama digitale odierno. Poiché queste minacce evolvono rapidamente, la consapevolezza e l’adozione di misure di sicurezza sono fondamentali per proteggere i propri dati e il proprio denaro.