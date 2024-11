Dream Productions: anteprima della nuova serie Disney+

A dicembre, sulla piattaforma streaming Disney+, sbarcheranno i quattro episodi di Dream Productions, la nuova serie animata di Pixar ambientata tra gli eventi di Inside Out e Inside Out 2. In attesa del suo debutto, la casa di distribuzione cinematografica statunitense ha rilasciato il trailer ufficiale di quello che è a tutti gli effetti lo spin-off del primo film di animazione dei Pixar Animation Studios.

Con Dream Productions gli spettatori vengono accompagnati nella mente di Riley, la giovane protagonista della serie, soffermandosi in particolare sulla produzione dei sogni. Il cast vocale comprende le voci di Amy Poehler, Ally Maki, Liza Lapira, Lewis Black, Maya Rudolph, Kensington Tallman, Tony Hale e Phyllis Smith.

La serie animata Dream Productions sarà visibile in esclusiva su Disney+. I prezzi della piattaforma streaming statunitense partono da 5,99 euro al mese per il piano Standard con pubblicità, che offre l'accesso all'intero catalogo.

Dream Productions: la nuova serie Disney+

Diretta da Mike Jones e prodotta da Jaclyn Simon, Dream Productions approfondisce la creazione dei sogni della giovane Riley, uno dei temi che più ha appassionato il pubblico di Inside Out. Nella serie animata la Dream Productions è la casa di produzione chiamata a realizzare i sogni di Riley. La regista è Paula Persimmon, che deve però vedersela con Xeni, un suo collega che ha tutte le intenzioni di metterle i bastoni tra le ruote.

La nuova serie animata Pixar sarà disponibile su Disney+ a partire da mercoledì 11 dicembre. Per l'occasione, sulla piattaforma arriveranno tutti e quattro gli episodi con protagonista Riley e i suoi sogni.

Di seguito vi lasciamo il video del trailer ufficiale di Dream Productions.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.