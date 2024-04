DrawDB: progettare database da un'interfaccia visuale

DrawDB è una soluzione visuale per la progettazione di database che integra anche funzionalità per la generazione di istruzioni in linguaggi SQL. Tecnicamente rientra nella categoria degli editor DBER (Database Entity Relationship) e può essere utilizzato direttamente via browser Web. A renderlo uno strumento veramente completo sono le funzionalità a corredo che vanno dalla creazione di diagrammi all'esportazione degli script SQL. Il tutto senza la necessità di creare un account.

Le feature di DrawDB

Scritto in JavaScript e stilizzato con CSS, DrawDB è una Web application rilasciata sotto licenza Open Source e disponibile tramite un repository dedicato su GitHub. Il sito ufficiale del progetto mette a disposizione anche una demo online che permette di realizzare il proprio database mettendone in relazione le tabelle.

Gli utilizzatori hanno la possibilità di partire da zero così come quella di sfruttare dei template preconfezionati come base per i propri progetti. I DBMS relazionali supportati sono 5 scelti tra le piattaforme più popolari tra gli sviluppatori: MySQL, il fork MariaDB, PostgreSQL, SQL Server ed SQLite. In ogni caso si possono anche definire tipi personalizzati per database object-relational o creare schemi JSON personalizzati e alias.

Se si dispone già di un diagramma è possibile importarlo tramite script DDL o file JSON. Nello stesso modo si può esportare uno script DDL ed eseguirlo nel proprio database, esportare un diagramma in formato JSON o come immagine. Non manca inoltre un sistema di rilevazione degli errori nei diagrammi per verificare la correttezza degli script. Completano il quadro delle funzionalità alcune scorciatoie da tastiera che permetteranno di lavorare in modo più rapido e produttivo.

Installazione e build

Se si desidera utilizzare DrawDB localmente è sufficiente procedere con una semplice clonazione via git:

git clone https://github.com/drawdb-io/drawdb cd drawdb npm install npm run dev

Per il building basta sostituire l'ultimo comando con la sintassi seguente:

npm run build

Se invece si preferisce il building con Docker le istruzioni da utilizzare sono:

docker build -t drawdb . docker run -p 3000:80 drawdb