Dove vedere Sinner-Draper in TV e streaming (US Open)

Questa sera, all'interno della cornice dell'Arthur Ashe Stadium di New York, Jannik Sinner e Jack Draper si affronteranno nella semifinale dello US Open. L'incontro sarà trasmesso in TV su SuperTennis e Sky Sport Tennis, oltre che in streaming su NOW.

Dove vedere Sinner-Draper in TV e streaming

La semifinale dello US Open tra Sinner e Draper sarà visibile in diretta tv su SuperTennis e Sky Sport Tennis, canale 203 di Sky. La visione in streaming sarà disponibile invece tramite la piattaforma NOW. L'incontro avrà inizio quando in Italia saranno le ore 21:00.

L'altra semifinale del torneo tra gli statunitensi Fritz e Tiafoe si disputerà nella notte compresa tra venerdì e sabato (ore 01:00). Dopo le eliminazioni Alcaraz e Djokovic, e la vittoria ai quarti contro Medvedev, Jannik Sinner ha la strada spianata verso il successo del suo secondo slam in carriera (a inizio anno l'atleta azzurro aveva festeggiato il successo in finale all'Australian Open proprio contro il russo).

Appuntamento dunque a questa sera, quando alle 21 Sinner e Draper saranno i protagonisti della prima semifinale dello US Open. Tutti i favori del pronostico sono per l'altoatesino, che dovrà però giocare al meglio per evitare brutte sorrpese.

