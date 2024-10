Dove vedere Sinner-Bu in TV e streaming (ATP Pechino)

Quest'oggi Jannik Sinner affronterà il tennista cinese Bu nella semifinale del torneo ATP 500 di Pechino. L'incontro sarà trasmesso in TV su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con il pass Sport.

In mattinata, sul campo centrale Diamond Court, andrà invece in scena la prima semifinale tra Medvedev e Alcaraz. Questo il programma di giornata: Medvedev-Alcaraz semifinale 1 alle 10, Sinner-Bu semifinale 2 alle 13 (ora italiana). Il tennista azzurro è il campione in carica del torneo, dunque difende i 500 punti del ranking conquistato lo scorso anno.

Dove vedere Sinner-Bu (ATP Pechino)

La semifinale dell'ATP Pechino Sinner-Bu sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Tennis (canale 203 di Sky) e in streaming su NOW. L'incontro avrà inizio alle 13:00 (ora italiana), poco dopo la conclusione della prima semifinale del torneo singolare maschile tra Medvedev e Alcaraz.

Jannik Sinner è reduce dal successo in due set contro il temibile Lehecka, battuto 6-2, 7-6(8) nel primo pomeriggio di ieri. Un incontro mai in discussione, dove il numero uno del mondo ha avuto un solo passaggio a vuoto al termine del secondo set, quando avrebbe potuto chiudere la prima partita senza la necessità di arrivare al tie-break.

Il suo sfidante di oggi sarà il tennista cinese Bu, autentica rivelazione del torneo. Il numero 96 del ranking ATP sta vivendo una settimana magica, come dimostrano i successi contro Lorenzo Musetti agli ottavi e il russo Rublev ai quarti. L'augurio dei tifosi italiani è che la striscia di risultati positiva dell'atleta di casa si concluda oggi al cospetto del campione in carica.

La visione delle due semifinali di oggi e, più in generale, di tutti i tornei di tennis, è garantita dal pass Sport di NOW, che offre l'intera programmazione sportiva di Sky. Questo significa che tutta la stagione ATP (tornei ATP 250, ATP 500 e Masters 1000), gli Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open), le ATP Finals di Torino e la Coppa Davis, saranno visibili in streaming per tutti i titolari del pass Sport.

Quest'ultimo è disponibile in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi, invece di 24,99 euro. L'attivazione avviene direttamente online su questa pagina del sito NOW.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.