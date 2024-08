Dove vedere Paolini-Potapova in TV e streaming all'ATP Cincinnati

Dopo la medaglia d'oro in doppio alle Olimpiadi di Parigi con Sara Errani, la numero uno del tennis azzurro Jasmine Paolini affronterà la russa Potapova al secondo turno dell'ATP Cincinnati. Il match sarà trasmesso in TV sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW con il pass Sport.

Al momento il pass Sport rappresenta l'offerta più completa e conveniente per gli appassionati di tennis e, più in generale, dello sport. Include infatti l'intera programmazione sportiva di Sky, che a sua volta comprende tutti i tornei ATP e WTA, le ATP Finals, la Coppa Davis, l'Australian Open, il Roland Garros e Wimbledon. Grazie alla nuova offerta in corso, è disponibile a soli 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro, per un risparmio dunque di 120 euro in un anno.

Dove vedere Paolini-Potapova

Il match valido per il secondo turno dell'ATP Cincinnati tra Paolini e Potapova sarà visibile in diretta TV sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW.

Testa di serie numero cinque del Cincinnati Masters, Jasmine Paolini esordirà dunque direttamente al secondo turno contro la russa Anastasia Potapova. Con una vittoria, l'azzurra approderebbe da subito agli ottavi del torneo statunitense giocando una sola partita, mentre la sua avversaria ha già giocato il primo turno, vincendolo, contro la francese Burel.

Più complesso l'eventuale proseguo del torneo. Il tabellone prevede in un ipotetico ottavo di finale l'azzurra opposta alla vincente della sfida tra la Pliskova e una tra la Andreeva e la Navarro. In caso di ulteriore vittoria, si qualificherebbe nel primo quarto del torneo, lo stesso dell'attuale numero uno del mondo Iga Swiatek.

Appuntamento dunque a domani, quando Jasmine Paolini sfiderà la Potapova nel match valido per il secondo turno dell'ATP Cincinnati, con diretta TV sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW.

