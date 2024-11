Dove vedere le partite dell'Italia contro Belgio e Francia in streaming anche all'estero

L'Italia di Luciano Spalletti è pronta a chiudere il suo percorso nel gruppo 2 della Lega A di Nations League con le sfide decisive contro Francia e Belgio. Gli azzurri sono attualmente in testa al girone e cercano i punti che gli mancano per conquistare l'accesso alla prossima fase del torneo.

La prima partita si giocherà giovedì 14 novembre contro il Belgio a Bruxelles, mentre la sfida contro la Francia è attesa domenica 17 novembre nell'affascinante cornice di San Siro. Le partite saranno trasmesse in diretta TV su RAI 1 e in streaming su RaiPlay: se ti trovi all'estero avrai bisogno di NordVPN.

Come usare NordVPN per vedere le partite dell'Italia dall'estero

L'applicazione di RaiPlay non è infatti utilizzabile all'estero per via delle restrizioni geografiche: per farlo avrai bisogno di simulare la tua posizione in Italia sfruttando i servizi offerti da un'app come NordVPN. Il procedimento è davvero molto semplice:

Attiva un abbonamento NordVPN: gli sconti Black Friday sono molto convenienti Scarica NordVPN sul dispositivo in cui vuoi vedere la partita Apri NordVPN e la lista dei server Connettiti a un server italiano Apri RaiPlay, seleziona Rai1 e inizia a guardare Belgio-Italia e Italia-Francia in streaming con il commento in italiano

Ricordati che l'utilizzo di NordVPN è utile non soltanto a questo scopo, ma è fondamentale per assicurarti una connessione sicura, protetta e privata ovunque ti trovi, persino sulle reti WiFi pubbliche.

Grazie agli sconti Black Friday è ancora più conveniente del solito se consideri che con un solo abbonamento proteggi fino a 10 dispositivi e inoltre puoi usufruire eventualmente della garanzia di rimborso a 30 giorni nel caso non fossi soddisfatto.

