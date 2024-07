Dove vedere la finale di Euro 2024 Spagna-Inghilterra in streaming

Domenica 14 luglio, a Berlino, andrà in scena la finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e Sky Sport, e in streaming su RaiPlay, SkyGo e NOW.

Al netto della possibilità di seguire il match di oggi in chiaro sulla Rai, vi segnaliamo l'offerta in corso sul pass Sport di NOW, la soluzione più completa e conveniente per gli appassionati di sport. Il pass, che include l'intera programmazione sportiva di Sky, è in promo a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro. Tra le altre cose, consente di vedere tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, 3 partite a turno di Serie A, tutta la Serie C, le migliori partite di Premier League e Bundesliga, le coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League), tutti i tornei di tennis del circuito ATP e WTA (più Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, ATP Finals e Coppa Davis), l'NBA e l'Eurolega. Inoltre, quest'estate offrirà la visione delle Olimpiadi di Parigi con 10 canali dedicati di Eurosport (di cui uno in 4K).

Dove vedere la finale di Euro 2024

La finale degli Europei di calcio 2024 Spagna-Inghilterra sarà visibile in diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251), e in streaming su RaiPlay, SkyGo e NOW.

Per i bookmaker le Furie Rosse sono favorite per il successo finale, nonostante non sia da sottovalutare la voglia di riscatto degli inglesi tre anni dopo la sconfitta in finale a Wembley contro l'Italia di Roberto Mancini. La vittoria della Nazionale spagnola è quotata in media a 2,5, mentre il successo dei britannici paga 3,4, con la quota del pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari a 2,8. Una statistica su tutte: la Spagna è l'unica nazione ad essere riuscita ad arrivare in finale vincendo tutte e sei le precedenti partite: nella storia degli Europei non c'era mai riuscito nessuno.

Appuntamento dunque alle ore 21, quando all'Olympiastadion di Berlino avrà inizio l'atto conclusivo di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.