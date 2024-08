Dove vedere la finale dell'ATP Montreal in TV e streaming

Questa notte, all'1:30 ora italiana, Andrej Rublev e Alexei Popyrin si affronteranno nella finale dell'ATP Montreal. L'incontro sarà trasmesso in TV su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW grazie al pass Sport.

Al momento, il pass Sport di NOW offre la soluzione più completa e conveniente per tutti gli appassionati di tennis e dello sport in generale. Infatti, al prezzo di 14,99 euro al mese per 12 mesi anziché 24,99 euro include l'intera programmazione sportiva di Sky, che tra le altre cose include tutti i tornei ATP e WTA, più le ATP Finals, la Coppa Davis, l'Australian Open, il Roland Garros e Wimbledon.

Dove vedere la finale dell'ATP Montreal

La finale dell'ATP Montreal 2024 sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Tennis (canale 203 di Sky) e in streaming su NOW. Il via al match sarà dato quando qui in Italia saranno l'1:30 della notte compresa tra lunedì 12 e martedì 13 agosto.

Dopo una stagione caratterizzata da più bassi che alti, Rublev è riuscito a conquistare la finale del Masters 1000 del Canada battendo il numero uno del mondo Jannik Sinner ai quarti e l'altro azzurro Matteo Arnaldi in semifinale. Nell'atto conclusivo del torneo, il russo affronterà l'australiano Popyrin, che negli ultimi due turni ha eliminato rispettivamente "Hubi" Hurkacz e Sebastian Korda.

Fin qui sono solo due i precedenti tra i finalisti del Canada Open, con il bilancio in perfetta parità: una vittoria per Rublev (al secondo turno dell'ATP Vienna nel 2023) e un successo per Popyrin al secondo turno del Masters 1000 di quest'anno di Montecarlo.

Appuntamento dunque per stanotte, quando su Sky Sport Tennis e su NOW andrà in scena la finale del Masters 1000 di Montreal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.